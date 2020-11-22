У Путина «диагностировали» склероз из-за Байдена и Клинтон

Президент РФ Владимир Путин сообщил россиянам недостоверную информацию, рассказав, что в 2016 году весь мир поздравил Хилари Клинтон с победой на выборах в США, а оказалось, что победил Дональд Трамп. Президентский фейк прозвучал в эфире телеканала Россия 1.

«В прошлый раз все поздравили госпожу Клинтон, а оказалось, что победил Трамп», — ответил Путин на вопрос журналиста о том, почему Кремль не отреагировал на победу Джозефа Байдена.

На неправдивость информации указал в сети оппозиционер Алексей Навальный, который, в свою очередь, перепостил запись пользователя с ником «Профессор Преображенский».

«Вот реально. Кто-нибудь понимает, зачем бункерный дед врет в каждом слове? По поводу и без. Лишь бы соврать», — прокомментировал он исторические измышления хозяина Кремля.

Вот реально. Кто-нибудь понимает, зачем бункерный дед врет в каждом слове? По поводу и без. Лишь бы соврать. https://t.co/5qDQE9BNMv — Alexey Navalny (@navalny) November 22, 2020

Справедливости ради отметим, что победа Трампа в 2016 году действительно оказалась неожиданной. Так, например, администрация президента Франции (тогда ним был Франсуа Олланд) приготовила лишь один вариант поздравительного письма победителю выборов в США — для Хиллари Клинтон, тогда как поздравление для соперника Клинтон — Дональда Трампа — администрация не заготовила.

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