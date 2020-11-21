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Похудел, но выглядит неплохо: в сети появились первые фото Ефремова из Белгородского СИЗО

21:52 21 ноября 2020
Похудел, но выглядит неплохо: в сети появились первые фото Ефремова из Белгородского СИЗО

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов обживается в одиночной камере белгородского СИЗО № 3, где, по данным СМИ, пробудет до конца ноября (это является карантинной мерой перед отправкой в колонию). В сети появились фото Ефремова на встрече с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном в местном храме святителя Николая Чудотворца.

Актер заметно похудел, однако волосы успели отрасти. Одет Ефремов был в собственный костюм, о котором в месте отбывания наказания — ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области — ему придется забыть, ведь заключенные носят робу. Добраться в колонию он планирует к концу ноября.

По данным Стархита, заключенные в колонии живут по 20−30 человек в комнате, спят на двухэтажных кроватях, на каждого отведено по два квадратных метра.

На территории есть училище, где можно освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, повара. Имеется и православный храм Георгия Победоносца, а для досуга осужденных созданы библиотека и клуб, в котором, очевидно, Ефремов будет ставить спектакли.

Напомним, у актера есть шанс получить условный срок.

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