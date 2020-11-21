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Мир

Застрявший лифт оборвался, когда из него доставали женщину: жуткий момент попал на видео

16:52 21 ноября 2020
Лифт

В России в Курской области лифт сорвался, когда оттуда доставали застрявших людей. Пострадавшая женщина находится в реанимации. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

«Случилось всё в жилом доме в Курчатове. В грузовом лифте оказались заперты 5 человек — двое взрослых и трое детей. Связь не работала, диспетчер ответил не сразу. Когда сотрудник управляющей компании „Курчатов парк“ оказался на месте, люди попытались выбраться из лифта. Он застрял между 1-м и 2-м этажом, дети и девушка смогли вылезти из кабины. Когда же доставали последнюю застрявшую, кабина сорвалась вниз. Едва не убив женщину на месте. Скорую ждали долго, сейчас пострадавшая в реанимации», — сообщили на канале.

Как писали «ФАКТЫ», подобные инциденты, к сожалению, нередко происходят и в Украине. Так, недавно в Киеве в многоэтажке на улице Литинской (район ДВРЗ) оборвался лифт, куда за несколько минут до этого зашла бригада «скорой». Кабина подъемника сорвалась с высоты пятого этажа, но, к счастью, на втором этаже сработало аварийное торможение, и лифт остановился.

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