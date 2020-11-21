Лысый опоссум обзавелся внушительной коллекцией одежды

В реабилитационный центр для диких животных South Plains Wildlife Rehabilitation Center в американском штате Техас принесли детеныша опоссума, которого нашли в одиночестве на автостоянке. Маленькая самочка страдала алопецией — у нее выпала вся шерсть. Сотрудники центра, переживая, что оставшийся лысым опоссум не переживет зиму и замерзнет, бросили клич в соцcети Facebook: требуется теплая одежда, подходящая для зверька по размеру. Объявление перепостили более 800 раз. История облысевшего малыша попала в американские СМИ. И сердобольные пользовательницы интернета взялись за спицы и крючки.

Вскоре у животного собралась внушительная коллекция разных вещей — в основном вязаных джемперов. Время от времени опоссум позирует в них, а сотрудники центра публикуют фото очаровательной четвероногой модели.

Фото South Plains Wildlife Rehabilitation Center



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