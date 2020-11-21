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Мир

Беременная принцесса Евгения поселилась в доме Меган Маркл и принца Гарри

7:56 21 ноября 2020
Меган Маркл и принц Гарри

Во Фрогмор-коттедже, доме принца Гарри и Меган Маркл, который находится на территории Виндзорского замка, появились новые жильцы. В коттедж въехала двоюродная сестра Гарри принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк. Пара сейчас ожидает своего первенца, который должен появиться на свет вначале будущего года.

Как пишет издание The Sun, около двух недель назад посреди ночью из дома были вывезены вещи Гарри и Меган, которые потом переправили в Калифорнию — в их новый роскошный особняк стоимостью 14 миллионов долларов. Еще ранее персонал коттеджа попросили убрать дом, стоявший закрытым больше восьми месяцев. Тогда предполагалось, что Гарри может вернуться сюда на Рождество. Однако эта информация впоследствии была опровергнута.

Фрогмор-коттедж был подарен герцогу и герцогине Сассекской королевой Елизаветой II к их свадьбе. В особняке был проведен масштабный ремонт, на который потратили более трех миллионов долларов из денег налогоплательщиков. В доме супруги поселились лишь в апреле 2019 года — примерно за месяц до рождения своего первенца Арчи. А уже в январе 2020 года герцог и герцогиня объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи. К тому времени они уже обосновались в Канаде. Позже Гарри и Меган переехали в США. Они заявили, что сохраняют Фрогмор-коттедж в качестве своей британской резиденции. Однако последние события заставляют думать о том, что супруги не планируют более возвращаться в Англию. Ранее они уже вернули в казну деньги, потраченные на его ремонт.

Евгения и Джек, договорившиеся с Гарри и получившие ключи от дома, ранее проживали в Айви-коттедже на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. Разведенные родители 30-летней принцессы, принц Эндрю и герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, живут буквально в нескольких километрах от Фрогмор-коттеджа — в резиденции Роял-Лодж в Виндзорском парке. А в самом Виндзорском замке сейчас проживают бабушка и дедушка Евгении — Елизавета II и принц Филипп.

Евгения и Джек

Фрогмор-коттедж

Ранее «ФАКТЫ» писали  Дело о вмешательстве в частную жизнь: Меган Маркл была вынуждена сознаться во лжи.

Фото Instagram и PA

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