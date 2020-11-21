Приняли на грудь антисептик: в России шесть человек отравились средством для обеззараживания рук

В далеком российском регионе Якутия произошел печальный случай, напоминающий пресловутый инцидент с отравлением настойкой боярышника: мужчины выпили некое вещество, и поплатились за это не только своим здоровьем, но и жизнями.

Только в роли боярышника выступил антисептик, пишет «Интефакс».

«Девять человек отравились в Якутии, по предварительной версии, выпив антисептик. Трое из них скончались сразу, остальные были госпитализированы в районную больницу», — говорится в сообщении.

Затем умерли еще трое, состояние остальных остается тяжелым.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, что в 2016 году количество отравившихся спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутской области составило 102 человека. А через три года в том же Иркутске полицейские убили мужчину, пытаясь разбудить его электрошокером.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале текущего года в еще одном российском городе, Новосибирске, в больнице, к сожалению, умерла двухлетняя девочка, которой перед этим мать дала попробовать детского йогурта.

Фото: vgr.by

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