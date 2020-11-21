28.25 / 28.49 33.30 / 33.71
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Приняли на грудь антисептик: в России шесть человек отравились средством для обеззараживания рук

4:46 21 ноября 2020
Антисептик

В далеком российском регионе Якутия произошел печальный случай, напоминающий пресловутый инцидент с отравлением настойкой боярышника: мужчины выпили некое вещество, и поплатились за это не только своим здоровьем, но и жизнями.

Только в роли боярышника выступил антисептик, пишет «Интефакс».

«Девять человек отравились в Якутии, по предварительной версии, выпив антисептик. Трое из них скончались сразу, остальные были госпитализированы в районную больницу», — говорится в сообщении.

Затем умерли еще трое, состояние остальных остается тяжелым.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, что в 2016 году количество отравившихся спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутской области составило 102 человека. А через три года в том же Иркутске полицейские убили мужчину, пытаясь разбудить его электрошокером.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале текущего года в еще одном российском городе, Новосибирске, в больнице, к сожалению, умерла двухлетняя девочка, которой перед этим мать дала попробовать детского йогурта.

Фото: vgr.by

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

Измерение давления

После локдауна человечество поразит другая эпидемия: врачи сделали неутешительный прогноз

Ребенок

Родила в пять лет: девочка из Перу стала самой молодой мамой в истории

Пресс-конференция Нацполиции

Карантин выходного дня: в Нацполиции заявили о вступлении в силу новых санкций

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер