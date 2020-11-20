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Мир

В Германии врач убивал тяжело больных коронавирусом пациентов, чтобы "облегчить страдания"

22:26 20 ноября 2020
врач

В городе Эссене (Германия) расследуют резонансный случай в университетской больнице. Полиция сообщает, что арестовала 44-летнего старшего врача и обвиняет его в убийстве двух пациентов. Предполагается, что убийства были совершены 13 и 17 ноября — доктор умышленно ввел больным смертельную дозу лекарства, после чего пациенты скончались.

Официально личности жертв не раскрываются, но немецкие журналисты выяснили, что пациенты, о которых идет речь, это мужчины 47 и 50 лет. Оба они болели COVID-19 и находились в критическом состоянии. Тяжелобольными занимался персонально старший врач, мужчины лежали в палате под постоянным наблюдением медика.

Сейчас доктор помещен под стражу. На судебном заседании подследственный признал лишь один эпизод с введением летальной дозы лекарства. В свое оправдание врач заявил, что хотел прекратить страдания пациента и избавить от мучений его родственников.

Напомним, Германия входит в топ-10 в Европе по заражению коронавирусом. До конца ноября в стране было решено ввести усиленный карантин.

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