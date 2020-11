Журналист проник на секретную видеоконференцию европейских министров и вызвал смех

Проводить секретные переговоры онлайн — не слишком хорошая идея. Это подтвердилось на закрытой онлайн-встрече министров обороны стран Европы. Как сообщает Politico, дискуссия задумывалась как конфиденциальная, но встреча была прервана появлением в эфире нидерландского журналиста. Даниэль Верлаан показался на экране, улыбнулся и помахал министрам.

Позднее журналист на своей странице в Twitter объяснил, что просматривал интернет-представительство министра обороны Нидерландов и обнаружил на фото ссылку на онлайн-конференцию и часть пароля для входа. Недостающие символы Верлаан восстановил простым подбором. «Да, я сам был немного шокирован, что это сработало. Не ожидал, что не будет еще какой-то защиты или проверки», — признает журналист.

Ja, ik schrok er zelf ook een beetje van dat dit lukte. Had niet verwacht dat er geen enkele andere vorm van beveiliging of validatie was.



Hier is het einde van de meeting te zien, mét beeld: Borrell: «You know that this is a criminal offence, huh?» pic.twitter.com/7EsoO1F3JO