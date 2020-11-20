Журналист проник на секретную видеоконференцию европейских министров и вызвал смех
Проводить секретные переговоры онлайн — не слишком хорошая идея. Это подтвердилось на закрытой онлайн-встрече министров обороны стран Европы. Как сообщает Politico, дискуссия задумывалась как конфиденциальная, но встреча была прервана появлением в эфире нидерландского журналиста. Даниэль Верлаан показался на экране, улыбнулся и помахал министрам.
Позднее журналист на своей странице в Twitter объяснил, что просматривал интернет-представительство министра обороны Нидерландов и обнаружил на фото ссылку на онлайн-конференцию и часть пароля для входа. Недостающие символы Верлаан восстановил простым подбором. «Да, я сам был немного шокирован, что это сработало. Не ожидал, что не будет еще какой-то защиты или проверки», — признает журналист.
Ja, ik schrok er zelf ook een beetje van dat dit lukte. Had niet verwacht dat er geen enkele andere vorm van beveiliging of validatie was.— Daniël Verlaan (@danielverlaan) November 20, 2020
Hier is het einde van de meeting te zien, mét beeld: Borrell: «You know that this is a criminal offence, huh?» pic.twitter.com/7EsoO1F3JO
Журналист объяснил, что из инцидента извлек урок: секретные онлайн-встречи европейских министров защищаются плохо. Кроме того, еврочиновники с большей охотой будут преследовать журналиста, а не устранять недочеты в защите информации.
Как отмечает Politico, европейские дипломаты отнеслись к инциденту крайне серьезно. «В следующий раз это может быть хакер, и мы уже не будем смеяться», — заявил один из представителей дипкорпуса.
Фото danielverlaan/Twitter174
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