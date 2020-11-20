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Мир

Журналист проник на секретную видеоконференцию европейских министров и вызвал смех

21:42 20 ноября 2020
журналист

Проводить секретные переговоры онлайн — не слишком хорошая идея. Это подтвердилось на закрытой онлайн-встрече министров обороны стран Европы. Как сообщает Politico, дискуссия задумывалась как конфиденциальная, но встреча была прервана появлением в эфире нидерландского журналиста. Даниэль Верлаан показался на экране, улыбнулся и помахал министрам.

Позднее журналист на своей странице в Twitter объяснил, что просматривал интернет-представительство министра обороны Нидерландов и обнаружил на фото ссылку на онлайн-конференцию и часть пароля для входа. Недостающие символы Верлаан восстановил простым подбором. «Да, я сам был немного шокирован, что это сработало. Не ожидал, что не будет еще какой-то защиты или проверки», — признает журналист.

Журналист объяснил, что из инцидента извлек урок: секретные онлайн-встречи европейских министров защищаются плохо. Кроме того, еврочиновники с большей охотой будут преследовать журналиста, а не устранять недочеты в защите информации.

Как отмечает Politico, европейские дипломаты отнеслись к инциденту крайне серьезно. «В следующий раз это может быть хакер, и мы уже не будем смеяться», — заявил один из представителей дипкорпуса.

Фото danielverlaan/Twitter

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