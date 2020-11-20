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В России шизофреник похитил 7-летнего ребенка и два месяца заставлял его смотреть порно

18:47 20 ноября 2020
Мальчик

Во Владимирской области нашли мальчика, которого удерживал взаперти 26-летний мужчина. Об этом сообщает 360.ru.

Семилетний мальчик пропал в деревне Горки Владимирской области. По словам отца, это произошло по дороге из школы. Пропавшего ребенка и похитившего его злоумышленника удалось найти только через два месяца поисков.

Установлено, что 26-летний мужчина приехал на авто в деревню Горки, увидел первоклассника и после короткой беседы отвез его в деревню Макариху, где проживал сам. Там он удерживал мальчика.

Выяснилось, что это не первое похищение, совершенное мужчиной, — ранее ему удалось уйти от ответственности благодаря диагнозу «шизофрения».

Злоумышленник не насиловал ребенка, но показывал ему порно и при этом занимался самоудовлетворением. В соцсетях мужчина якобы заявлял единомышленникам, что собирается воспитывать ребенка до 14-летия, а затем убьет его.

Освобожденный мальчик физически здоров, но сильно устал.

Ранее сообщалось, что домашняя вечеринка в Екатеринбурге переросла в настоящую бойню.

Фото: pixabay.com

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