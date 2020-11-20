В Тбилиси освободили захваченных заложников, преступник задержан
В Тбилиси (Грузия) задержан мужчина, захвативший заложников в офисе кредитной организации. Все заложники освобождены целыми и невредимыми. Об этом сообщил в эфире телеканала Imedi глава Управления патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.
Представитель полиции уточнил, что вооруженного захватчика удалось задержать после нескольких часов переговоров и успешно проведенной спецоперации.
Мужчине предстоит отвечать за незаконное приобретение и ношение оружия, а также за создание угрозы для жизни людей.
Напомним, в Тбилиси около 16 часов по местному времени в офисное помещение на проспекте Церетели ворвался вооруженный мужчина. В заложниках у него оказались сотрудники и клиенты финучреждения. Согласно последним данным, в офисе удерживались 11 человек.
Захватчик выглядел пьяным и выдвинул три требования: о запрете азартных игр, о дешевых кредитах и о снижении цен на лекарства.56
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