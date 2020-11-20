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Мир

Преступник, захвативший заложников в Тбилиси, озвучил странные требования

17:17 20 ноября 2020
тбилиси

Мужчина, захвативший заложников в столице Грузии, озвучил свои требования. Преступник записал видео для соцсетей и изложил три своих пожелания. Они были настолько странными, что в МВД Грузии заподозрили, что гражданин находится в неадекватном состоянии. Трансляцию с места событий ведет телеканал Imedi.

Захватчик требует, чтобы в Грузии были запрещены все азартные игры. Банки должны снизить процентные ставки по кредитам и выдавать займы под 7% годовых. Кроме того, по всей Грузии должны быть снижены цены на лекарства.

Напомним, мужчина захватил офис микрофинансовой организации в Тбилиси. В помещении находятся 9 человек. Заложникам удалось тайно заснять проходящее.

Офис на проспекте Церетели, 12, оцеплен полицией. Проводится спецоперация.

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Преступник, захвативший заложников в Тбилиси, озвучил странные требования

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