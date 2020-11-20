В России открыли уголовные дела против лжесвидетелей, пытавшихся "отмазать" Ефремова после ДТП

Свидетели, выступавшие в суде над Михаилом Ефремовым, сами стали подозреваемыми. Трое мужчин подозреваются в том, что дали ложные показания на процессе с целью опровергнуть вину Ефремова в ДТП. Теперь лжесвидетели пойдут под суд, сообщает РБК.

Когда шел судебный процесс над Ефремовым, защита вызвала в суд троих свидетелей. Двое утверждали, что видели за рулем внедорожника другого мужчину, не Ефремова, а сам артист якобы стоял рядом с машиной. Еще один свидетель защиты утверждал, что за рулем джипа никого не было, и только неизвестный мужчина, не Ефремов, сидел на заднем сидении.

Показания свидетелей были сочтены заведомо ложными и противоречащими выводам следствия.

Напомним, Михаил Ефремов был признан виновным в ДТП и гибели Сергея Захарова — водителя второго автомобиля. Артиста приговорили к 7,5 годам заключения. Ефремов находится в СИЗО Белгорода на карантине, а потом будет переведен в колонию в Белгородской области.

Фото commons.wikimedia.org

179

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter