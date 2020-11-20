Убийство мирового лидера, скандал с Меган Маркл и новая пандемия — экстрасенс сделал предсказания на 2021 год

Известный британский экстрасенс, гипнотерапевт, ясновидящий и астролог Николас Ауюла сделал ряд предсказаний на 2021 год, которые опубликовала газета The Mirror. 35-летний житель Лондона, который в предыдущие годы верно предсказал начало пандемии коронавируса и поражение на выборах Дональда Трампа, говорит, что его часто спрашивают о COVID-19. По словам экстрасенса, после Нового года уровень заражений выйдет на плато, а затем снизится — так что к весне вирус будет взят под контроль. Хотя паника и касающиеся вируса ограничения продлятся, по его мнению, до 2022 года.

В 2021 году, а также в ближайшие последующие годы, по всему миру будут вспыхивать массовые протесты. Николас также предсказывает массовое перемещение людей в поисках новой жизни, которое приобретет огромные масштабы.

В Нью-Йорке, по прогнозам Николаса, случится крупный пожар.

По меньшей мере трех звезд могут ожидать неприятности на личном фронте. «Ко мне все время приходят слова „Том Круз“ и сердце. Возможно, это надо воспринимать буквально, и у него будут медицинские проблемы с сердцем, или же метафорически — он переживет разрыв отношений или что-то в этом роде. Я также вижу страдания в романтическом плане, уготованные для Натали Портман и Ким Кардашьян. Кто знает, возможно она расстанется с Канье Уэстом?», — говорит британец.

Он также обрадовал фанатов Гарри Поттера, пообещав им новую книгу об этом герое. Кто будет ее автором, он не уточнил. Писательница Джоан Роулинг ранее утверждала, что больше не вернется к этой истории.

А также, по словам предсказателя, некое печенье получит необыкновенную популярность — неизвестно по какой причине.

Серьезные потрясения ожидают британскую королевскую семью. «Я вижу, как Меган Маркл появляется на экране и дает своего рода откровенном интервью, в котором она раскрывает секреты о королевской семье», — говорит он о супруге принца Гарри.

Некоторые его прогнозы довольно туманны. «У меня было несколько ужасных видений — убийство мирового лидера, мужчины. Я не мог понять, кто это был, но чувствовал, что это вызвало настоящую бурю в мире… У меня также было видение всемирного саммита, на котором разгорается сексуальный скандал, подъема ультраправой политики, особенно в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также извержения вулкана, ведущего к серьезным погодным изменениям», — рассказывает Ауюла.

Экстрасенс также предвидит новую возможную эпидемию: «Ко мне приходили слова „свиной грипп“, и я видел массовую панику. Я не думаю, что будет еще один вирус, но могу представить, что реакция будет паникерской, учитывая то, что произошло в этом году».

По словам эктрасенса, не во всех своих видениях даже он сам может разобраться сразу. Так, он видел больницу в огне. Сначала он решил, что это надо воспринимать буквально, как пожар в госпитале. Но теперь думает, что это символическое изображение переполненных из-за пандемии лечебных учреждений по всему миру.

«Точно так же у меня было видение Третьей мировой войны, но, возможно, это была не война между странами, а война против Covid-19», — признается Ауюла.

Николас утверждает, что экстрасенсорные способности у него были еще в детстве, но по-настоящему его талант проявился в возрасте 17 лет. По словам мужчины, он помнит свои прошлые жизни — некогда он был египетской царицей, горничной, учителем во времена Французской революции, оленем, львом и даже жил в другой галактике.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что предсказавшая пандемию астролог Джессика Адамс рассказала, что ждет мир в ближайшем будущем.



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