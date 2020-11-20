В Тбилиси снова захвачены заложники: что известно на данный момент

В Тбилиси (Грузия) вооруженные люди захватили заложников в офисном здании. Заблокировано помещение микрофинансовой организации NBC на проспекте Церетели. Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

По информации Telegram-канала bbbreaking, напавших было пятеро, у захватчиков была граната.



Полиция проводит спецоперацию, территория возле офиса оцеплена. На место прибыл глава патрульной полиции. Согласно последним данным, захватчики согласились отпустить двоих заложников.

МВД Грузии подтвердило информацию о захвате здания на проспекте Церетели, но считают, что захватчик действовал в одиночку. Начато расследование о грабеже и незаконном ношении огнестрельного оружия. Начальник Управления патрульной полиции МВД Важа Сирадзе уточнил, что в заложники взяты 9 человек.

Напомним, месяц назад заложники были захвачены в филиале «Банка Грузии» в городе Зугдиди. Мужчина удерживал в помещении банка 43 человек.

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