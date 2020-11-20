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Мир

Главного у Путина по космосу зашифровали на корове в комедийном вирусном шедевре

14:52 20 ноября 2020
Корова с кодом

В сети появился стремительно набирающий популярность ролик «Русская кибердеревня», в котором зашифрован генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Видео размещено на YouTube-канале birchpunk.

«Говорят, что Россия — технически отсталая страна, нет дорог, робототехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit», — говорится в подписи к ролику.

Видео снято в жанре это научно-фантастической короткометражки, рассказывающей о жизни в русской деревне будущего, где присутствуют андроиды-доярки и летающие фургоны «Почты России», а вместо птиц — квадрокопетры.

Повествования ведется от лица Николая, который ремонтирует роботов производства «Ижевск Дайнемикс», пасет коров и рассказывает о жизни в российской глубинке.

В ролике есть эпизод с коровой, на которую нанесен QR-код. Пользователь Алексей Кудря заметил, что если его сканировать, то получается ссылка на Twitter Рогозина.

Напоминаем, Рогозин обещал создать ракету «круче, чем у Илона Маска».

Фото: скриншот

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