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Мир

Со вспотевшим адвокатом Трампа произошел публичный конфуз

13:34 20 ноября 2020
Руди Джулиани

С адвокатом президента США Дональдом Трампом, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, произошел конфуз на пресс-конференции. В зале было жарко, и 76-летний юрист, рассуждавший о подтасовках на выборах, вспотел. В результате по его лицу потекла темная краска для волос, с помощью которой он маскирует седину.

Появившееся в сети видео вызвало множество шуток в соцсетях. «Рудольф Джулиани — адвокат, ради которого можно покраситься», — написал один из пользователей, используя игру похожих английских слов — die («умереть») и dye («краситься»). «Они забыли надлежащим образом заморозить Руди, и теперь он плавится» — пишет другой. А кто-то в шутку предположил, что адвокат решил на скорую руку покрасить шевелюру жидким шоколадом, так как его поджимало время перед мероприятием.

Фото Twitter

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