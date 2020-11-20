28.26 / 28.50 33.30 / 33.72
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Павел Дуров обрушился с критикой на iPhone 12 Pro

13:25 20 ноября 2020
Павел Дуров

Известный предприниматель и программист Павел Дуров резко высказался по поводу флагманского айфона линейки 2020 года. Об этом этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я только что попробовал iPhone 12 Pro — какое невероятно громоздкое оборудование. Он выглядит и ощущается как негабаритная версия iPhone 5 2012 года выпуска, но с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах. Пресловутая выемка и широкие лицевые панели все еще присутствуют, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и общее ощущение устаревшего устройства», — написал Дуров.

По его словам, Apple продолжает жить за счет технологий и репутации, заработанных при Стиве Джобсе, и не делает значимых инноваций

«Неудивительно, что в начале этого года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, через 7−10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной», — подводит итог Дуров.

Напоминаем, Дуров объяснил, почему в Telegram происходят сбои.

Фото: Facebook Павла Дурова

170

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ефремов Михаил

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

Руди Джулиани

Со вспотевшим адвокатом Трампа произошел публичный конфуз

граната

«Кинул две гранаты в квартиру. Третья взорвалась в руке»: в Харькове ЧП

Принцесса Хайя

Жена правителя Дубая заплатила два миллиона долларов своему любовнику-телохранителю за молчание об их романе

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер