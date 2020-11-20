Павел Дуров обрушился с критикой на iPhone 12 Pro

Известный предприниматель и программист Павел Дуров резко высказался по поводу флагманского айфона линейки 2020 года. Об этом этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я только что попробовал iPhone 12 Pro — какое невероятно громоздкое оборудование. Он выглядит и ощущается как негабаритная версия iPhone 5 2012 года выпуска, но с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах. Пресловутая выемка и широкие лицевые панели все еще присутствуют, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и общее ощущение устаревшего устройства», — написал Дуров.

По его словам, Apple продолжает жить за счет технологий и репутации, заработанных при Стиве Джобсе, и не делает значимых инноваций

«Неудивительно, что в начале этого года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, через 7−10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной», — подводит итог Дуров.

Напоминаем, Дуров объяснил, почему в Telegram происходят сбои.

Фото: Facebook Павла Дурова

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