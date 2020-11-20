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Жена правителя Дубая заплатила два миллиона долларов своему любовнику-телохранителю за молчание об их романе

13:01 20 ноября 2020
Принцесса Хайя

У принцессы Хайи, шестой жены 71-летнего правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, в течение двух лет был тайный роман с ее телохранителем — британцем Расселлом Флаэурсом, который моложе ее на девять лет. Как разузнало издание Daily Mail, 46-летняя принцесса выплатила ему почти два миллиона долларов — в обмен на молчание об их отношениях. И, кроме того, делала ему множество дорогих подарков — в том числе роскошные перстни, наручные часы и винтажное ружье стоимостью 66 тысяч долларов.

Принцесса также заплатила еще троим охранникам по два миллиона долларов, взяв с них обещание не разглашать ее секрет.

Роман с супругой шейха-миллиардера привел к краху брака самого Флауэрса, когда в конце 2016 года его жена узнала об измене. Она увидела фотографии принцессы в купальнике, которые та посылала Расселлу. Вскоре Расселл бросил безутешную жену после четырех лет брака, сообщив, что разлюбил ее.
Подробности о романе принцессы всплыли в ходе ее судебного разбирательства с мужем.

Хайя, дочь покойного короля Иордании Хусейна единокровная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II, вышла замуж за шейха Мохаммеда в апреле 2004 года. Летом 2019 года стало известно, что принцесса Хайя, опасаясь за свою жизнь, сбежала от мужа в Лондон вместе с двумя своими детьми — после того, как Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума заподозрил ее в близости с охранником.

Между шейхом и принцессой (с которой он уже заочно развелся) разгорелась судебная битва за опеку над детьми. В итоге Высокий суд Лондона стал на сторону принцессы, выдав ее 12-летней дочери Джалиле и семилетнему сыну Зайеду в марте этого года охранные ордеры, которые защитят их от принудительного брака и вывоза для этого за границу. Хайя заявляла, что шейх Мохаммед пытался договориться о браке их малолетней дочери с наследным принцем Саудовской Аравии Мохамедом бег Салманом, который старшее ее на 23 года. Мать опасалась возможного похищения ребенка.

Хайя c мужем и любовником на скачках в Аскоте

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