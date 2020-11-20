От коронавируса умер патриарх Сербской православной церкви Ириней

Скончался патриарх Сербской православной церкви Ириней. Об этом в Facebook сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Иреней умер в возрасте 90 лет вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом.

По информации Би-би-си, патриарх находился на лечении в госпитале «Карабурма» с 4 ноября. Результаты теста подтвердили заражение коронавирусом. Накануне священнослужителя подключили к аппарату ИВЛ.



Патриарх Ириней (Гаврилович) родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене, богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета.

По окончании университета служил в югославской армии.

В октябре 1959 года принял монашеский постриг. Патриархом Сербской православной церкви был избран в январе 2010 года.

Ириней выступал против независимости Православной церкви Украины и решения Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии ПЦУ без согласия других православных церквей.



При патриархе Иринее Сербская православная церковь активно налаживала контакты с крупным бизнесом, в том числе российским.

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