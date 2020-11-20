«Катастрофа приближается»: в отказавшейся от карантина Швеции резко возросло количество больных

Правительство Швеции впервые за время пандемии заявило о возможности введения в стране жестких ограничительных мер. Число инфицированных коронавирусом в королевстве перевалило за отметку 200 тысяч человек. Скончались 6 340 больных. Эти показатели значительно хуже, чем в других скандинавских странах. Многие эксперты уверены в том, что шведские власти допустили ошибку, согласившись со стратегией, предложенной еще весной главным эпидемиологом Швеции Андерсом Тегнеллом. Об этом рассказывается в статье «Шведский провал», опубликованной 18 ноября в немецком журнале Der Spiegel. «ФАКТЫ» подготовили ее полный перевод.

«В Швеции поднимается вторая волна коронавируса, и происходит это вопреки прогнозам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла. Теперь правительству приходится принимать жесткие меры — вплоть до закрытия школ.

Казалось, что еще в прошлом месяце в Швеции все шло хорошо. «Швеция была права!» — написал в Twitter хай-тековый миллиардер Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX. К своему короткому сообщению Маск прикрепил график с данными о смертности от коронавируса в Швеции. После мощного всплеска весной кривая находилась чуть выше нулевой оси.

Многие, как и Маск, думали, что этой осенью особый путь скандинавской страны должен полностью оправдать себя. Во главе со своим государственным эпидемиологом Андерсом Тегнеллом шведы по большей части верили, что смогут одолеть пандемию лишь с немногими ограничениями — с помощью общественного благоразумия вместо принуждений и локдауна.

Еще три недели назад Тегнелл утверждал: «Второй волны нет». Однако COVID-19 уже распространялся во многих частях страны. Сегодня больше нет никаких сомнений: в Швеции поднимается вторая волна, и количество смертей от коронавируса постепенно снова растет.

Ошиблись как Тегнелл и его руководитель в Министерстве по общественному здравоохранению, так и шведское правительство в целом, представившее им свободу действий. Возможно, у них были хорошие намерения, однако их стратегия провалилась в решающем пункте. Планировалось, что у большей части населения быстро сформируется иммунитет при одновременной защите групп риска. Но это не сработало.

Особенно болезненно для шведов то, что теперь повторяется весенняя история. В соседних странах ситуация снова лучше. В последнее время уровень заражений в Дании составлял половину, а в Норвегии — менее трети от шведских показателей. Финны и вовсе выступают в последние недели образцовой страной в Европе. Там регистрируется наименьшее число новых случаев заражения коронавирусом — в 10 раз меньше, чем в Швеции.

В понедельник, 16 ноября, перед телекамерами с мрачным видом выступил премьер-министр Швеции Стефан Левен. Ситуация будет ухудшаться, поэтому все должны принимать ответные меры, сказал он. В качестве конкретной меры он объявил о принятии парламентом на этой неделе нового закона, ограничивающего максимальное количество встречающихся в публичном месте людей до 8 человек, включая кинотеатры, театры и религиозные собрания. Министр образования Анна Экстрем считает допустимой мерой и закрытие школ.

Однако особый путь Швеции не остался полностью в прошлом. Государственный эпидемиолог Тегнелл по-прежнему отказывается рекомендовать ношение масок. Он считает, что их эффективность не доказана наукой в достаточной мере, и «очень опасно думать, что маски в принципе помогают». Маски, по его мнению, создают ложное чувство безопасности.

Именно это упрямство внесло значительный вклад в популярность Тегнелла. Несколько недель назад он спокойно рассказывал, что еще не проверялся на вирус, потому что лично для него опасность якобы мала. «Гораздо опаснее переходить в городе дорогу по пешеходному переходу», — заявил Тегнелл. Многие его сограждане с удовольствием слушают подобное. Поэтому люди в Швеции и сейчас не до конца осознали, насколько вопиюще государственный эпидемиолог ошибся в своих прогнозах.

Группа противников Тегнелла в Швеции на удивление мала. В нее входят некоторые профессоры и врачи, объединившиеся в «Научный форум COVID-19». 27 человек из них недавно опубликовали в газете Aftonbladet призыв, в котором требовали введения «радикальных мер против пандемии».

«Катастрофа приближается», — подчеркнули эксперты. Они процитировали главврача одной из больниц в университетском городе Уппсала: «Мы находимся в свободном падении. Ситуация значительно хуже, чем весной».

Тем временем ярому поклоннику «шведского особого пути» Илону Маску приходится самому лечиться от COVID-19. Он подхватил вирус несколько дней назад, когда посещал своего давнего друга. Это человек занимает сегодня пост посла США в Стокгольме. Он устроил шумную вечеринку по случаю дня рождения в замке на берегу озера Ельмарен".

Напомним, что летом шведы оказались в роли изгоев для многих стран, входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону. Их не хотели видеть ни в одном из европейских государств.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Dietmar Pieper / Der Spiegel)

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