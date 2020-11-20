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Елизавету II и принца Филиппа с 73-летием свадьбы трогательно поздравили правнуки

7:09 20 ноября 2020
Королева Елизавета и принц Филипп

20 ноября королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский празднуют 73-ю годовщину своей свадьбы. В честь этого события на официальных страницах королевской семьи в соцсетях была опубликована новая официальная фотография, сделанная в Виндзорском замке. Супруги вместе поселились здесь на время карантина, введенного в стране во второй раз.

На фото 94-летняя Елизавета и 99-летний Филипп сидят на диване и с удовольствием рассматривают яркую самодельную открытку. Ее изготовили для них правнуки — дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи украсили обложку большими цифрами — 73. Из-за введенных ограничений малыши не смогли поздравить прабабушку и прадедушку лично. Открытку Ее Величеству и Его Высочеству доставила Королевская почта.

Елизавета (тогда еще принцесса) и ее дальний родственник Филипп (внук короля Греции Георга I и праправнук английской королевы Виктории) поженились в лондонском Вестминстерсом аббатстве 20 ноября 1947 года.

Перед заключением брака жених принял англизированную версию фамилии матери — Маунтбеттен. И перешел из греческого православия в англиканство. Кроме того, при принятии британского подданства он отказался от иностранных титулов «принц Греческий» и «принц Датский».

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