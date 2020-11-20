Елизавету II и принца Филиппа с 73-летием свадьбы трогательно поздравили правнуки

20 ноября королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский празднуют 73-ю годовщину своей свадьбы. В честь этого события на официальных страницах королевской семьи в соцсетях была опубликована новая официальная фотография, сделанная в Виндзорском замке. Супруги вместе поселились здесь на время карантина, введенного в стране во второй раз.

На фото 94-летняя Елизавета и 99-летний Филипп сидят на диване и с удовольствием рассматривают яркую самодельную открытку. Ее изготовили для них правнуки — дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи украсили обложку большими цифрами — 73. Из-за введенных ограничений малыши не смогли поздравить прабабушку и прадедушку лично. Открытку Ее Величеству и Его Высочеству доставила Королевская почта.

The Queen and The Duke of Edinburgh look at an anniversary card made by Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, alongside other cards and letters sent by well-wishers to celebrate their 73rd wedding anniversary tomorrow.



Chris Jackson/Getty images pic.twitter.com/RQzDWAwHSU — The Royal Family (@RoyalFamily) November 19, 2020

Елизавета (тогда еще принцесса) и ее дальний родственник Филипп (внук короля Греции Георга I и праправнук английской королевы Виктории) поженились в лондонском Вестминстерсом аббатстве 20 ноября 1947 года.

Перед заключением брака жених принял англизированную версию фамилии матери — Маунтбеттен. И перешел из греческого православия в англиканство. Кроме того, при принятии британского подданства он отказался от иностранных титулов «принц Греческий» и «принц Датский».

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