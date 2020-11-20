Выпадают зубы: выявлено еще одно страшное последствие коронавируса

Перенесшие тяжелую форму COVID-19 пациенты впоследствии могут испытывать различного рода затруднения, в числе которых, как оказалось, может быть и выпадение зубов.

Об этом пишет regnum.ru со ссылкой на Huffington Post.

По информации издания, пострадавшие рассказали о проблемах с зубами и деснами в социальных сетях. Помимо потери зубов некоторые зараженные сообщили о появлении болезненности в деснах после COVID-19. Большинство больных, сообщивших о необычные симптомах, ранее не испытывали стоматологических проблем.

Сосудистый биолог и медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли пояснил, что коронавирус препятствует работе кровеносной системы.

«Ваша челюсть очень насыщена кровеносными сосудами», — указал эксперт, добавив, что ими заполнена внутренняя часть зубов. Именно проблемы с кровотоком, по мнению специалиста, приводят к выпадению зубов.

Ли отметил, что такие выводы подтверждают слова некоторых заболевших, что зубы выпадали без крови, что значит, доступ крови к ним уже был перекрыт. Биолог предупредил, что повреждения сосудов от COVID-19 сохраняются даже после выздоровления, так что зубы могут начать выпадать после исчезновения остальных симптомов коронавируса.

В свою очередь, директор глобального здравоохранения Нью-Йорка Эрик Чиое-Пена отметил, что говорить о выявлении нового симптома рано, пока нет достаточных данных.

В то же время проводившееся летом исследование испанских ученых показало, что одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции может быть сильная сыпь на слизистой рта. Она появилась у части наблюдаемых пациентов за два дня до прочих последствий. Медики не утверждали однозначно, что причина именно в COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном последствии коронавируса: перенесший его мужчина лишился восьми пальцев.

Фото: medexpert.by

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