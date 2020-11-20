Трампу просто повезло? ВОЗ рекомендовала не применять в больницах популярнейшее средство от коронавируса

Противовирусный препарат ремдесивир, который якобы помог президенту США Дональду Трампу излечиться от коронавируса, на самом деле не предназначен для пациентов с COVID-19, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять его в больницах.

Такое заявление сделали в пятницу, 20 ноября, представители организации в Женеве со ссылкой на выводы международной группы экспертов, занимающихся разработкой руководящих принципов применения лекарств, передает The Wall Street Journal.

Как отмечается в заявлении, «ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания, поскольку на настоящий момент нет доказательств, что он улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции легких».

ВОЗ напомнила, что «ремдесивир привлек внимание в мире в качестве потенциально эффективного средства лечения при тяжелом протекании COVID-19». Его «все чаще применяют для лечения пациентов в больницах, однако его роль в клинической практике остается неопределенной». Эксперты пояснили, что их «сегодняшняя рекомендация основана на новом рассмотрении свидетельств». В частности, были учтены результаты четырех международных испытаний с участием более 7 тысяч пациентов.

Тщательно изучив эти данные, группа, в которую входят эксперты со всего света, а также четверо бывших пациентов, «пришла к заключению, что ремдесивир не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов, таких, как необходимость в механической вентиляции [легких] или время клинического улучшения».

Ранее ВОЗ заявляла, что только кортикостероиды, такие как дексаметазон и гидрокортизон, доказали свою эффективность при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. В свою очередь препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон, которые активно исследовались, по данным организации, не дают почти никакого эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях с точки зрения снижения смертности. В октябре ВОЗ сообщила, что в течение месяца опубликует руководящие принципы по применению ремдесивира.

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences, разработавшая ремдесивир, ранее утверждала, что его применение сокращает период выздоровления при COVID-19 до четырех дней. Ряд стран, в том числе США, Япония и Великобритания, одобрили использование препарата для лечения инфицированных коронавирусом. Он был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса.

В то же время после заявления ВОЗ Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило, что не намерено в настоящий момент пересматривать одобрение на использование препарата ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом.

«В Японии проходит лечение больных с использованием ремдесивира, который получил одобрение в мае в связи с выявлением определенной эффективности этого препарата в ходе ряда клинических испытаний, а также исходя из разрешения на его использование в США. Насколько мне известно, в настоящий момент Минздрав не считает необходимым пересматривать решение по поводу одобрения ремдесивира», — сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время рабочего визита в Днепропетровскую область министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницы регионов Украины начал поступать «Ремдесивир». Возможно, после заявления ВОЗ решение пересмотрят.

Фото: cnbc.com

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