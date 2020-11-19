Коронавирус убивает по одному человеку каждые 17 секунд в Европе

В четверг, 19 ноября, число инфицированных коронавирусом в мире перевалило за отметку 57 миллионов человек. С начала пандемии скончались более 1 миллиона 360 тысяч больных. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в Европе каждые 17 секунд умирает один пациент с COVID-19.

Смогли справиться с коронавирусом 39 миллионов 600 тысяч пациентов. Активными остаются более 16 миллионов случаев. Это наибольшее количество за все время пандемии. При этом установлен еще один антирекорд — более 101 тысячи больных с COVID-19 находятся по состоянию на 19 ноября в критическом состоянии. Уровень смертности составляет 3%.

Лидируют по-прежнему Соединенные Штаты. Число зараженных в этой стране вот-вот пересечет отметку в 12 миллионов человек! Скончались уже более 257 тысяч больных. Помощник министра здравоохранения и социальных служб США адмирал Бретт Джируар, который является ведущим членом рабочей группы по борьбе с коронавирусом, уверен в том, что страна достигла «опасной точки» в ситуации с пандемией. «Сейчас мы наблюдаем самый большой прирост числа случаев инфицирования, процент госпитализаций от недели к неделе увеличивается на четверть, смертей — тоже, и движения в правильном направлении не наблюдается», — подчеркнул он в эфире кабельного канала MSNBC.

На втором месте по числу инфицированных находится Индия — почти 9 миллионов человек. Скончались 132 тысячи больных.

Третье место занимает Бразилия — без малого 6 миллионов зараженных, 168 тысяч умерших.

Во Франции и России количество выявленных случаев заражения перевалило за 2 миллиона. Франция находится на четвертом месте, Россия — на пятом. Французские власти сообщили о 47 тысячах умерших. В России скончались почти 35 тысяч больных с COVID-19.

Далее следуют Испания (1 миллион 574 тысячи инфицированных), Великобритания (1 миллион 453 тысячи), Аргентина (1 миллион 339 тысяч), Италия (1 миллион 309 тысяч), Колумбия (1 миллион 218 тысяч), Мексика (1 миллион 15 тысяч).

Украина занимает 17-е место в мире (583 тысячи 510 инфицированных) и восьмое место в Европе. Европейские эксперты настоятельно рекомендуют украинским властям срочно вводить полный национальный локдаун, но правительство не готово к таким мерам. Между тем зарубежные эпидемиологи уверены, что система здравоохранения Украины трещит по швам, а ситуация с пандемией выходит из-под контроля. С ними согласен бывший глава Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита. «Когда в ванной прорвало трубу и потоком течет вода, то надо хоть как-то сначала перекрыть трубу. У нас же правительство сейчас вместо этого вычерпывает воду», — заявил он, комментируя ситуацию «Немецкой волне» (DW).

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