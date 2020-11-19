Брат Меган Маркл рассказал о ее отношениях с первым мужем

Единокровный старший брат герцогини Сассекской Томас Маркл-младший рассказал в интервью британскому изданию Daily Express о ее отношениях с первым мужем — голливудским продюсером Тревором Энгельсоном. По словам Томаса, его сестра была влюблена в него по уши. И они казались очень счастливой парой.

54-летний американец говорит, что Меган и Тревор вместе прибыли на похороны ее бабушки с отцовской стороны — Дорис. Именно тогда многие члены семьи Маркл впервые увидели Энгельсона.

Тревор и Меган

«Казалось, что они по по-настоящему счастливы, несмотря на печальные обстоятельства», — вспоминает мистер Маркл. И в то же время уже тогда Томас подметил некоторые детали, которые вызвали у него сомнения по поводу будущего их отношений.

«Я встречался с Тревором два или три раза перед похоронами моей бабушки — он действительно хороший парень, действительно славный парень. Но там, на похоронах, я увидел другую сторону Меган — как она сердито смотрела на него, а он весь съеживался, как щенок, и делал то, что она ему говорила… Он боготворил землю, по которой она ступала», — заявил Томас-младший.

Меган и Энгельсон (продюсер фильма «Помни меня», в котором Роберт Паттинсон сыграл главную роль, а Маркл — эпизодическую) познакомились в 2004 году. Они поселились вместе в Лос-Анджелесе. А в 2011 году сыграли свадьбу на Ямайке. Как раз в этом году состояние здоровья бабушки Дорис начало ухудшаться и Меган довольно часто бывала у нее. Старушка умерла несколько месяцев спустя.

Вскоре после замужества Меган уехала в Канаду сниматься в сериале «Форс-мажоре», принесшем ей известность. Спустя полтора года актриса подала на развод, вернув обручальное кольцо Тревору по почте.

Как писал в своей книге королевский биограф Эндрю Мортон, Энгельсон был шокирован поведением жены и чувствовал себя «куском грязи, прилипшим к подошве ее ботинка». Он больше ничего не хочет о ней знать. Продюсер ни разу публично не высказывался о своих отношениях с Маркл, но при упоминании о ней, как говорят его знакомые, приходит в «холодную ярость».

Томас Маркл-младший говорит, что Энгельсон, с которым он времени от времени общался, попросил ни разу не вспоминать о Меган в беседах с ним.

«Я пару раз разговаривал с Тревором о проекте, который пытался реализовать, и он сказал: «Я поговорю с тобой, но никогда не упоминай ее имени, потому что я повешу трубку. Я не хочу слышать ее имя», — рассказал брат Меган.

По словам Томаса, он не понимает, почему Меган ушла от Тревора, потому, что он был человеком, «который отдал бы ей все». По словам Маркла, у Тревора было полно денег и успешная продюсерская компания. И он хорошо обращался с женой.

После развода Меган два года встречалась с шеф-поваром Кори Витиелло. А затем занялась поиском бойфренда-британца. И в 2016 году общая знакомая познакомила ее с принцем Гарри. Они поженились в мае 2018 года. А в мае 2019 года родился их сын Арчи.

Спустя пять дней после рождения первенца герцога и герцогини Сассекских Тревор Энгельсон женился вторым браком на диетологе и дочери миллионера Трейси Керленд. Энгельсон и Керленд начали встречаться в ноябре 2017 года (примерно в это же время принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке). В августе 2020 года 43-летний Тревор впервые стал отцом. Его супруга родила дочку — Форд Грейс Энгельсон.

Тревор и Трейси

Томас Маркл-младший ранее неоднократно публично критиковал Меган, которая с ним не общается — как и со всеми остальными членами своей семьи за исключением матери. На королевской свадьбе в Виндзоре присутствовала только мать невесты Дория. Сестра Меган, брат, племянники, дяди и тети этой чести удостоены не были. Ее отец Томас Маркл-старший должен был присутствовать на церемонии, но влип скандал с постановочными фото, в который его вовлекли фотографы-папарацци, и перенес сердечный приступ. В результате к алтарю Меган вел отец Гарри принц Чарльз. После свадьбы Меган прервала контакты и с отцом.

Незадолго до венчания Томас-младший адресовал Гарри письмо, в котором призывал отменить свадьбу, пока не поздно. Он писал, что голливудская слава, «стукнувшая в голову его сестре», превратила ее в «пресыщенную, поверхностную, тщеславную женщину», которая сделает посмешищем и самого Гарри, и всю королевскую семью.

«Чем ближе ваша свадьба, тем яснее становится, что это величайшая ошибка в истории королевских свадеб», — написал мужчина, добавив, что ему непонятно, почему принц до сих пор «не разглядел истинную Меган», хотя уже весь мир видит, что она «пытается играть роль принцессы, как стареющая голливудская актриса ниже среднего уровня».

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