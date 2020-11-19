В Австралии разразился скандал из-за убийства военными десятков пленных в Афганистане

Власти Австралии, расследуя преступления, совершенные австралийскими спецназовцами в Афганистане, выявили, что элитные военные подразделения страны убили 39 афганских военнопленных, передает «Радио Свобода».

Командующий Сил обороны Австралии генерал Ангус Кэмпбелл заявил, что опубликованные 19 ноября данные отчета расследования указывают на «очень серьезные нарушения воинского поведения и профессиональных ценностей».

Согласно данным расследования, военные SAS (Специального полка авиадесантной службы) занимались убийствами в 2009—2013 годах. У расследователей есть 23 подтвержденных эпизода, в которых участвовали 25 действующих и бывших военнослужащих. В отношении 19 из них должно быть начато полицейское разбирательство.

Расследование проводил генерал-майор юстиции Пол Бреретонв течение четырех лет. Он опросил более 400 свидетелей и пересмотрел тысячи страниц документов.

Командующий Сил обороны Австралии Ангус Кэмпбелл публично попросил прощения у военного руководства Афганистана и афганского народа. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявлял, что дела в отношении солдат, если им будут предъявлены обвинения, будут рассматривать через австралийскую систему правосудия.

Австралия ввела свои войска в Афганистан в 2002 году после нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001. Сейчас в Афганистане находится около 1550 австралийских военных.

Напомним, в начале сентября этого года в столице Афганистана Кабуле было совершено покушение на вице-президента страны Амруллу Салеха. На пути следования кортежа Салеха была взорвана бомба, заложенная у обочины дороги. Погибли четыре человека из его окружения, еще 16 получили ранения. Сам вице-президент не пострадал.

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