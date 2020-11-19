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Мир

Счастливчик, сорвавший джекпот в 59 миллионов евро, так и не объявился

16:56 19 ноября 2020
Евро

В Словакии не смогли разыскать победителя лотереи Eurojackpot, которому должен был достаться джекпот в размере 58 807 427,70 евро. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Розыгрыш прошел 16 октября, и у обладателя выигрышного билета было 35 дней, чтобы забрать приз. Однако участник лотереи, которому должен был достаться необыкновенный выигрыш, так и не объявился.

Известно только, что счастливый билет купили в Кошицком районе — он обошелся в шесть евро. Игрок оплатил сразу две игры, но в первой ничего не выиграл. Так как в четверг, 19 ноября, истек срок предъявления билета, все деньги возвращаются в кассу международной лотереи.

Отмечается, что такой джекпот произошел в Словакии впервые со времени участия страны в лотерее Eurojackpot.

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