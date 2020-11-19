28.15 / 28.36 33.16 / 33.54
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Такой же умильный взгляд: кот покорил сеть сходством с персонажем из «Шрека»

11:56 19 ноября 2020
Кот из мультфильма «Шрек»

Проживающий в Нидерландах рыжий кот по кличке Мастер По-По покорил пользователей сети сходством с персонажем мультфильмов серии «Шрек» — Котом в сапогах. Когда Мастер По-По, у которого есть собственная страница в Instagram, хочет выпросить у хозяев что-нибудь вкусное или желает, чтобы его приласкали, его взгляд делается таким же жалобно-умильным, как и у его мультипликационного сородича.

Как пишет издание Metro, владелица восьмимесячного котика Дебора Де Асис не может устоять перед невинным выражением его круглых глаз. «Он вылитый Кот в сапогах — только шляпы не хватает», — считает она.

«Я была так удивлена, когда он впервые так на меня посмотрел своими большими глазами, что решила снять это на видео. Он даже принял ту же позу, держа лапы похожим образом», — говорит 39-летняя женщина.

Фото Instagram

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кот из мультфильма «Шрек»

Такой же умильный взгляд: кот покорил сеть сходством с персонажем из «Шрека»

Игорь Мосийчук

Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

Украина стала Африкой у участницы популярного телешоу

Украина стала Африкой у участницы популярного телешоу

Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер