Такой же умильный взгляд: кот покорил сеть сходством с персонажем из «Шрека»

Проживающий в Нидерландах рыжий кот по кличке Мастер По-По покорил пользователей сети сходством с персонажем мультфильмов серии «Шрек» — Котом в сапогах. Когда Мастер По-По, у которого есть собственная страница в Instagram, хочет выпросить у хозяев что-нибудь вкусное или желает, чтобы его приласкали, его взгляд делается таким же жалобно-умильным, как и у его мультипликационного сородича.

Как пишет издание Metro, владелица восьмимесячного котика Дебора Де Асис не может устоять перед невинным выражением его круглых глаз. «Он вылитый Кот в сапогах — только шляпы не хватает», — считает она.

«Я была так удивлена, когда он впервые так на меня посмотрел своими большими глазами, что решила снять это на видео. Он даже принял ту же позу, держа лапы похожим образом», — говорит 39-летняя женщина.

Фото Instagram

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