Сокамерник изнасиловал и убил с особой жестокостью педофила, чьими жертвами стали 200 детей

В британской тюрьме Full Sutton сокамерник изнасиловал с убил с особой жестокостью Ричарда Хакла, приговоренного в 2016 году к 22 пожизненным тюремным срокам за педофилию. Жертвами Хакла стали почти 200 детей.

Пол Фитцджеральд, который сам является осужденным насильником, утверждает, что мотивом убийства стала месть. Он хотел, чтобы педофил сам испытал то, что чувствовали дети, над которыми он надругался.

Убийство, разбирательство которого началось в Королевском суде города Халл, произошло в октябре 2019 года. Как сообщает издание Daily Mail, Фитцджеральд воткнул в нос Хакла пишущую ручку, которая пронзила его мозг, нанес ему ранение в шею отверткой, изнасиловал предметом «кухонной утвари» и задушил электрокабелем. После этого он еще собирался приготовить и съесть части его тела.

По словам прокурора Нила Макдональда, нападение было тщательно спланировано. Тело 33-летнего Хакла было найдено связанным по рукам и ногам, а во рту был кляп. Убийца, у которого имеются проблемы с психикой, признался, что ему нравилось то, что он сделал, и что он собирался также убить еще двух-трех человек.

Ричард Хакл, фотограф-фрилансер, устроился волонтером, помогающим в детских приютах в Малайзии и Камбоджи. И пользовался беззащитностью доверенных его заботам детей в возрасте от шести до 12 лет. Когда его преступления были раскрыты, Хакла экстрадировали в Британию, где его отдали под суд. Педофил не только насиловал детей, но еще и делился сделанными фото и видео в интернете и намеревался построить на этом бизнес, торгуя детской порнографией.

Хакл



Фитцджеральд

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