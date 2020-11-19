Дело о вмешательстве в частную жизнь: Меган Маркл была вынуждена сознаться во лжи

Меган Маркл, которая судится с британским таблоидом Mail on Sunday и его издателем Associated Newspapers, обвиняя их во вмешательстве в ее личную жизнь, вынуждена была сознаться во лжи.

Герцогиня Сассекская подала в суд на газету из-за публикации отрывков из ее личного письма, адресованного отцу Томасу Марклу. Меган не общается со своим родителем со времени ее свадьбы с принцем Гарри, которую они сыграли в мае 2018 года. Письмо передал журналистам сам Томас, который готов выступить свидетелем в суде против дочери, которая, как он утверждает, несправедливо вычеркнула его из своей жизни.

В переданных в суд документах Меган пришлось признать, что она передавала личную информацию авторам книги «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» Омиду Скоби и Кэролин Дюран. Она не давала им интервью лично, но пользовалась услугами «третьей стороны».

Ранее адвокаты герцогини Сассекской в категорической форме отрицали, что их клиентка каким-либо образом, прямым или опосредованным, сотрудничала с авторами биографии, где факты о Меган и Гарри подавались в выгодном для супругов свете.

Меган настаивает на том, что ей пришлось предоставить личную информацию (в том числе и о пресловутом письме), так как она опасалась, что ее отношения с отцом, о которых столько писали в прессе, будут неверно преподнесены и в новой книге. Она утверждает, что не обрывала связей с Томасом, а лишь убеждала его прекратить общаться с прессой — но он ее просьбам не внял.

Адвокаты Mail on Sunday теперь считают, что Меган сама позволяла третьим лицам делиться деталями своей частной жизни, которую она якобы так оберегает. Причем старалась повлиять на описание событий, предлагая собственную версию.

Кроме того, стало известно, что письмо Меган отцу было не таким уж «личным». Как следует из предоставленных суду документов, бывшая актриса показывала черновик письма не только своему мужу Гарри, но и сотрудникам Кенсингтонского дворца — в том числе Джейсону Кнауфу, который в то время занимал пост секретаря по коммуникациям. Так что письмо она писала с учетом советов помощников.

Ранее сообщалось, что по просьбе 39-летней Меган судебное заседание по ее делу, назначенное на январь 2021 года, по неизвестным причинам отложили на девять месяцев — до будущей осени.



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