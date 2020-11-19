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Принц Уильям поддержал расследование обстоятельств скандального интервью его матери принцессы Дианы

8:26 19 ноября 2020
Принц Уильям

Принц Уильям высказался в пользу нового внутреннего расследования, начатого британской телерадиовещательной компанией Би-би-си по требованию графа Спенсера — дяди принцев Уильяма и Гарри. Как пишет издание People, цель расследования — разобраться в обстоятельствах, при которых журналист Мартин Башир в 1995 году взял знаменитое скандальное интервью у принцессы Дианы, откровенно рассказавшей о том, как она несчастна в браке, о супружеских изменах и о своей депрессии. Это интервью, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы, окончательно и навсегда рассорило леди Ди с королевской семьей. Королева Елизавета потребовала, чтобы Диана и принц Чарльз, которые к тому времени жили врозь, немедленно оформили развод.

Диана впоследствии сожалела о своем решении дать интервью, которое тогда посмотрели более 23 миллионов человек.

Младший брат Дианы Чарльз Спенсер утверждает, что Башир пользовался «грязными средствами», не гнушаясь ложью, чтобы завоевать доверие принцессы, сыграть на ее чувствах и заманить на интервью. Так, он представил ей фальшивый компромат на придворных — в том числе поддельные выписки банковских счетов, якобы доказывающих, что люди из окружения Дианы сливают информацию о ней прессе и получают за это деньги. Выписки по просьбе Башира изготовил дизайнер Мэтт Уисслер.

Старший сын Дианы принц Уильям назвал расследование «шагом в верном направлении», который поможет «установить правду».


Диана на интервью

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