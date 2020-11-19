Бетонная плита рухнула на автомобиль – мужчина отбежал в последние секунды

В российском Владивостоке автолюбитель едва не стал жертвой бетонной плиты, которая упала с крыши многоэтажного дома. В этот момент владелец авто стоял рядом и чистил стекло. К счастью, он быстро среагировал и успел отпрыгнуть в сторону.

Момент падения бетонной плиты с крыши попал на видео.

Мужику из Владивостока после такого везения, нужно отметить второй день рождения



pic.twitter.com/PAYrBH1LrD — #MDK (@mudakoff) November 19, 2020

Причиной падения плиты могла стать погода — в городе прошёл ледяной дождь, а на крыше дома оказалось много обледеневших проводов.

Напомним, в феврале 2020 года во время снежной стихии в Полтаве начался массовый деревопад, пострадали несколько десятков авто.

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