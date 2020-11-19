Больше не сверхдержава: названы десять поражения Путина в ситуации с Карабахом

Похоже, 44-й президент США Барак Обама, отказавший в своей книге «Земля обетованная» (A Promised Land) России в праве называться супердержавой, был полностью прав.

Такой вывод можно сделать из поста известного российского политика, бывшего советника президента РФ Андрея Илларионова в LiveJournal, в котором он сделал анализ ошибок, допущенных Кремлем в Нагорном Карабахе.

«Неожиданно выступив вечером 17 ноября с ответами на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе, Владимир Путин более детально, чем когда-либо ранее, признался в тяжелом поражении, нанесенном России за 44 дня Второй карабахской войны», — пишет он.

Бывший советник российского президента обращает внимание на то, что военные действия в Нагорном Карабахе были остановлены 9 ноября — но вовсе не тогда, когда в войну якобы «вмешался Путин», а когда азербайджанские войска взяли Шушу и стали угрожать Степанакерту, а Армения капитулировала, приняв все азербайджанские требования.

Поэтому в числе первых трех поражений Путина Андрей Илларионов видит следующие:

Во-первых, он не смог предотвратить начало самих военных действий.

Во-вторых, он не смог их остановить тогда, когда он хотел это сделать.

В-третьих, военные действия в конечном счете были остановлены не благодаря «вмешательству Путина», а из-за капитуляции его союзника.

На этом список путинских поражений не заканчивается.

Четвертое поражение Путина — в его откровенном признании того, что Азербайджан оказался сильнее Армении, так и то, что турецкая помощь Азербайджану оказалась эффективнее российской помощи Армении, так и то, что, следовательно, Турция как важнейший союзник и спонсор Азербайджана оказалась сильнее России как важнейшего союзника и спонсора Армении.

Пятым поражением Путина стало драматическое изменение формата переговоров по карабахской проблеме. В течение более чем четверти века Россия была одним из трех сопредседателей минской группы по Нагорному Карабаху — наравне с Францией и США. Еще 1 октября трехстороннее заявление по Карабаху Путин подписывал наравне с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. 40 дней спустя следующее трехстороннее заявление он заключал уже с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Шестым поражением Путина стало отсутствие в трехстороннем заявлении от 9 ноября какого-либо упоминания статуса Карабаха, даже сохранения нынешнего статус-кво: «…в основе [наших предложений 2013 года]… лежало признание статус-кво самого Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса… Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше — это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса».

В отличие от Путина, Алиев заявил, что произошло окончательное решение карабахской проблемы, причем у Карабаха теперь нет никакого статуса. Как видно, Путин считает по-другому. Но в тексте заявления от 9 ноября никакого упоминания статуса Карабаха действительно нет.

Седьмым поражением Путина стал пятый пункт трехстороннего заявления от 9 ноября — о создании совместного российско-турецкого именно миротворческого центра по контролю за прекращением огня. Мало того, что это вопиющее нарушение базового принципа проведения миротворческих операций, согласно которому в качестве миротворцев недопустимо использование военнослужащих соседней страны, являющейся, к тому же, не только важнейшим союзником одного из участников конфликта, но и подчеркнуто демонстрирующей свои союзнические отношения с ним и открыто угрожающей применить силу против другого участника конфликта.

Главное же заключается в том, что никогда ранее власти России не соглашались на размещение на территориях, когда-либо входивших в состав Российской империи или СССР, турецких военных, которые, к тому же, сегодня являются еще и военнослужащими страны — члена НАТО. Это, естественно, не означает, что на территории бывшей Российской империи или бывшего СССР никогда не оказывались иностранные военнослужащие. Например, натовские военные из Великобритании, Канады и Германии на ротационной основе присутствуют в странах Балтии с 2017 года. Но Кремль никогда не забывал напомнить, насколько он не приемлет такое положение вещей. Теперь же, в отличие от британских, канадских, германских военнослужащих, присутствующих в Балтии на ротационной основе вопреки заявлениям Путина, турецкие военные окажутся в Азербайджане на постоянной основе не только без возражений Путина, но и с его письменным, а теперь и устным одобрением.

Восьмым поражением стало признание Путиным как мандата турецких военных, так и тех технических средств, которые будут использоваться ими (турецкой стороной) для контроля над действиями армянской стороны (а за кем же еще они будут следить?). Иными словами, Путин согласился с тем, что турецкие дроны, ответственные за гибель как минимум сотен армянских военных во время войны, будут следить за армянами и в, так сказать, мирное время.

Девятым поражением Путина стало драматическое признание им принципиально нового международного статуса Азербайджана, который можно описать термином «абсолютный суверенитет». Как известно, в приобретении подобного международного статуса с точки зрения вопросов независимости, суверенитета, выбора зарубежных союзников Путин отказал и Грузии, и Украине, и Молдове, и Беларуси, и даже странам Балтии. А вот Азербайджану, наоборот, дал зеленый свет.

Наконец, 10-м поражением Путина стало признание совершенно нового международного статуса и положения эрдогановской Турции, совместно с военнослужащими которой российские военные теперь будут следить за соблюдением прекращения огня с армянской стороны:

«Экстренная публичная интервенция Путина (с ответами на вопросы СМИ) нацелена на предотвращение ставшего в последние дни весьма вероятным его 11-го поражения, теперь уже в Ереване. К причинам этого тяжелого поражения (этих поражений) придется вернуться отдельно», — считает Андрей Илларионов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Андрей Иларионов обратил внимание на действия Владимира Путина в Беларуси: оказывая на словах поддержку нынешнему президенту Беларуси Александру Лукашенко, он на деле реализует в стране тот же сценарий, который опробовал в Украине в 2004 и 2013 годах.

Фото: pravda.com.ua

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