Врач четыре часа играл на пианино: в Италии провели уникальную операцию на спинном мозге ребенка

В Италии, которая в последнее время часто используется Минздравом в качестве примера для Украины, врачи в городе Анкона провели необычную операцию на спинном мозге десятилетнего пациента: мальчику удаляли опухоль, а классическая музыка помогала облегчить сильную боль.

Об этом пишет белорусский Яндекс со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что за инструментом находился один из хирургов, увлеченный классической музыкой, Эмилиано Тозо.

Его коллеги, выполняющие операцию, наблюдали за активностью мозга через мониторы и видели, что когда музыка прекращалась, деятельность мозга замедлялась.

И с возобновлением звучания инструмента мозг снова работал в привычном режиме.

Операция длилась в течение четырех часов и в целом прошла без осложнений. По мнению медиков — благодаря музыке.

Сообщается, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо, ему проводят дополнительные анализы, после которых врачи определят, нужна ли еще одна операция.

Ранее «ФАКТЫ» писали о необычных операциях, которые проводят в киевском роддоме: там медики принимают роды под гипнозом.

Фото: yandex.by

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