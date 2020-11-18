В Германии по делу о краже на миллиард евро арестованы члены арабского криминального клана

В Берлине спустя год после ограбления знаменитого дрезденского музея «Зеленый свод», где хранилась самая богатая коллекция драгоценностей в Европе, арестованы подозреваемые в причастности к этому громкому преступлению. Это члены известного криминального клана Реммо, который относится к «арабской мафии».

Как сообщает bz-berlin.de, в масштабной спецоперации участвовали более 1600 полицейских. Были произведены обыски в 20 квартирах. Задержаны трое молодых людей немецкого гражданства из клана Реммо в возрасте 23 — 26 лет. Полиция разыскивает еще двух членов клана — 21-летних братьев-близнецов Абдула и Мохаммеда Реммо.

Кража в музее была совершена 25 ноября 2019 года. Воры управились буквально за считанные минуты. Преступники подожгли электрощит, который обеспечивает электричеством музей, и проникли в сокровищницу через окно, разрезав на нем решетку. Они разбили витрину и украли украшения, большинство из которых были изготовлены для правителей Саксонии в конце XVIII века.

Были украдены экспонаты на общую сумму не менее миллиарда евро — в том числе бриллиант «Саксонский белый» весом 49,84 карата, а также звезда польского Ордена Белого Орла, украшенная 92 рубинами, пятью большими и 220 мелкими бриллиантами.

Семья Реммо проживала в курдском районе на востоке Турции и переехала в Западный Берлин в 1980-х годах. В настоящее время берлинский клан насчитывает свыше 500 человек.

Братья Ахмед и Вайчи Реммо и их кузен Виссам Реммо ранее в этом году были осуждены за совершенную три года назад кражу 100-килограмовой золотой монеты из берлинского музея Боде.

Братья Реммо

Фото Twitter



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