Илон Маск за сутки стал богаче почти на 8 млрд долларов

В среду, 18 ноября, американское агентство Bloomberg внесло в свой ежедневный рейтинг 500 самых богатых людей в мире очередные коррективы, исходя из итогов торгов, которые состоялись накануне на Нью-йоркской фондовой бирже. По данным агентства, Илон Маск ворвался в первую тройку, став богаче за сутки на 7,61 миллиарда долларов! Его состояние оценивается теперь в 110 миллиардов долларов. Примечательно, что с начала нынешнего года бизнесмен сумел увеличить его на 82,2 миллиарда долларов!

Это лучший прирост капитала в мире в нынешнем году. Даже возглавляющий рейтинг Джефф Безос (185 миллиардов долларов) стал богаче «всего» на 69,7 миллиарда долларов за тот же период.

Второе место удерживает Билл Гейтс. Его капитал оценивается в 129 миллиардов долларов. За последние сутки основатель Microsoft потерял 242 миллиона долларов. Но это копейки по сравнению с главным неудачником торгов 17 ноября. Им оказался китайский бизнесмен Колин Хуанг, чьи потери составили 3,4 миллиарда долларов!

Не повезло и Марку Цукербергу. Глава Facebook стал беднее на 1,46 миллиарда долларов. Он занимает четвертое место с капиталом 104 миллиарда долларов.

Замыкает первую пятерку француз Бернар Арно — 102 миллиарда долларов (потерял за сутки 222 миллиона долларов).

Из украинских бизнесменов в этом списке Bloomberg присутствует только Ринат Ахметов. Он занимает 362-е место с капиталом 6,31 миллиарда долларов. Торги 17 ноября были для него не слишком успешными — минус 54,2 миллиона долларов.

Эксперты Bloomberg считают, что Илон Маск добился в 2020 году такого прироста капитала благодаря успехам компаний Tesla и SpaceX. Первая уверенно выходит на обещанные объемы выпуска электромобилей. Вторая отправила 15 ноября на орбиту четырех астронавтов на корабле Crew Dragon. Это полет стал первым успешным коммерческим пилотируемым запуском в США за последние почти 10 лет. Кроме того, отличные результаты демонстрирует тестируемая простыми пользователями система спутников Starlink, которая обеспечивает бесперебойный доступ к беспроводному скоростному интернету. Спутники выводит на орбиту SpaceX.

Примечательно, что американский журнал Forbes, который составляет свой ежедневный рейтинг самых богатых людей в мире, видит первую пятерку главных миллиардеров иначе. На первом месте находится Джефф Безос (184 миллиарда долларов, плюс 246 миллионов долларов за сутки). На втором месте Бернар Арно — 138,4 миллиарда долларов (плюс 2,4 миллиарда за сутки). Третье место занимает Билл Гейтс с капиталом 119,2 миллиарда долларов (минус 494 миллиона за сутки). Марк Цукерберг стоит в рейтинге на четвертом месте — 101 миллиард долларов (минус 1,4 миллиарда за сутки). Илону Маску отведено только пятое место — 97 миллиардов долларов, хотя прирост капитала за сутки составляет 6,3 миллиарда долларов.

Какой из рейтингов нравится больше, решать вам.

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