Дочь известного математика внезапно убила двух своих детей

В Москве расследуют загадочное убийство детей — трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Главной подозреваемой стала мать малышей. По информации Telegram-канала mk_srochno, по делу была задержана 25-летняя Анастасия Джантураева — дочь известного математика Льва Натансона, кандидата наук, автора выигрышных стратегий популярных карточных игр.

О случившемся в полицию заявил бывший муж Анастасии и отец детей Тимур Джантураев. Мужчина утверждает, что когда зашел в квартиру, тела детей лежали в спальне, а в соседней комнате сидела экс-супруга в неадекватном состоянии.

Причины смерти детей выясняются. Уже были озвучены версии об асфиксии (удушении) и об отравлении неизвестным веществом.

Tekegram-канал Life shot сообщил, что задержанная на допросе призналась в преступлении. Друзья семьи говорят, что к случившемуся могли привести депрессия женщины, семейное насилие, тяжелый развод.

Фото pixabay.com

804

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter