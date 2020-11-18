28.09 / 28.30 33.13 / 33.52
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Маска гигантской крысы: американец придумал лучший способ соблюдать социальную дистанцию

12:52 18 ноября 2020
Джонотон в маске крысы

Эксцентричный житель Нью-Йорка, художник в жанре перформанс Джонотон Лайонс придумал «лучший способ соблюдать социальную дистанцию» и держать окружающих на расстоянии в условиях пандемии коронавируса. Он входит в метро, как и предписано, в маске — но это покрывающая всю голову маска гигантской крысы. К тому же передвигается на четвереньках, прицепив сзади «хвост».

Как пишет издание The New York Post, уроженец Аирзоны Лайонс, поселившийся в Нью-Йорке в 2005 году, говорит, что жителей этого города трудно чем-то поразить, и ему нравится, что зрелище человека в костюме крысы не вызывает особого ажиотажа. «Большинство нью-йоркцев совершенно безразличны. Но зато мне не нужно беспокоиться о двухметровой дистанции», — говорит Джонотон, признавая, что иногда прохожие все-таки пугаются его внешнего вида.

Между тем размещенное им в Twitter видео перепостила у себя Metropolitan Transportation Authority (MTA) — транспортная компания, осуществляющая перевозки в 12 округах на юго-западе штата Нью-Йорк. «Спасибо за то, что носите маску», — гласит подпись.

 


144

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Сын Олега Винника оказался пловцом

фролова

Звезда телеканала Порошенко забеременела

вересень

В эфире канала Порошенко случился скандал между его людьми

наручники

Дочь известного математика внезапно убила двух своих детей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер