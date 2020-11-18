Маска гигантской крысы: американец придумал лучший способ соблюдать социальную дистанцию

Эксцентричный житель Нью-Йорка, художник в жанре перформанс Джонотон Лайонс придумал «лучший способ соблюдать социальную дистанцию» и держать окружающих на расстоянии в условиях пандемии коронавируса. Он входит в метро, как и предписано, в маске — но это покрывающая всю голову маска гигантской крысы. К тому же передвигается на четвереньках, прицепив сзади «хвост».

Как пишет издание The New York Post, уроженец Аирзоны Лайонс, поселившийся в Нью-Йорке в 2005 году, говорит, что жителей этого города трудно чем-то поразить, и ему нравится, что зрелище человека в костюме крысы не вызывает особого ажиотажа. «Большинство нью-йоркцев совершенно безразличны. Но зато мне не нужно беспокоиться о двухметровой дистанции», — говорит Джонотон, признавая, что иногда прохожие все-таки пугаются его внешнего вида.

Между тем размещенное им в Twitter видео перепостила у себя Metropolitan Transportation Authority (MTA) — транспортная компания, осуществляющая перевозки в 12 округах на юго-западе штата Нью-Йорк. «Спасибо за то, что носите маску», — гласит подпись.

Im so grateful https://t.co/bWsq2HtomG — Jonothon Lyons (@jonothonlyons) November 14, 2020





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