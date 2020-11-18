Вакцина, дающая защиту от COVID-19 на 90 и 94,5 процента, может появиться уже в декабре

В среду, 18 ноября, число инфицированных коронавирусом в мире перевалило за отметку 56 миллионов человек. Скончались почти 1,4 миллиона больных. Выздоровели более 39 миллионов пациентов. Активными остаются около 16 миллионов случаев, из них более 100 тысяч относятся к категории критических или тяжелых. Уровень смертности составляет 3%.

COVID-19 каждый день устанавливает все новые и новые антирекорды в разных странах мира. К сожалению, Украина не является исключением: 18 ноября в нашей стране было подтверждено 12 тысяч 496 новых случаев заражения, что является наибольшим показателем за все время пандемии. За сутки скончались 256 пациентов, и это тоже антирекорд для Украины. Наша страна занимает теперь 17-е место в мире и восьмое место в Европе по числу инфицированных. Еще в начале ноября Украина была на 20-м месте.

Очевидно, что переломным моментом в борьбе с пандемией станет только массовая вакцинация. На сегодняшний день лучшие результаты в создании эффективной вакцины демонстрируют несколько иностранных компаний. Это американский фармацевтический концерн Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, американская компаний Moderna, шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca, а также компании Sanofi, Sinovac и Johnson & Johnson. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день проходят клинические испытания 47 вакцин-кандидатов. Из них 10 находятся в решающей третьей фазе тестирования. К получившим лицензии в России вакцинам «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» международные специалисты относятся с большим недоверием.

Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина BNT162b2 более чем на 90 процентов защищает от заражения коронавирусом. Moderna утверждает, что ее препарат mRNA-1273 гарантирует эффективность в 94,5 процента случаев. Это необычно высокий уровень. Результаты, показанные этими вакцинами, впечатлили ведущего американского инфекциониста доктора Энтони Фаучи. Он напомнил, что эффективной принято считать вакцины, гарантирующие защиту от заражения на 75%.

BNT162b2 испытывалась на 43 тысячах 538 добровольцах. В тестировании вакцины компании Moderna приняли участие 30 тысяч добровольцев. Такое количество соответствует международным стандартам, применимым к третьей фазе испытаний вакцин и прочих препаратов. Каких-то опасных побочных эффектов у обеих вакцин выявлено не было.

В рамках ускоренной регистрации вакцины против коронавируса BNT162b2 и mRNA-1273 могут быть допущены к массовому применению уже в декабре. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонный разговор со своим американским коллегой Алексом Азаром, который заверил, что получение Украиной безопасной и эффективной вакцины является приоритетом для правительства США. Азар пообещал способствовать переговорам Киева с Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax с целью ускорения подписания контрактов на поставку вакцин в нашу страну.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России зафиксировано уже несколько случаев заражения людей коронавирусом после прививки препаратом «Спутник V».

Фото Pixabay

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