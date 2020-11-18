Трамп уволил не признавшего фальсификации на выборах главу Агентства по кибербезопасности

Во вторник, 17 ноября, Дональд Трамп отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Кристофера Кребса, который возглавлял это ведомство на протяжении двух лет с момента его создания. Кребс ожидал своего увольнения, поскольку ранее отверг утверждения главы государства о фальсификациях результатов президентских выборов, состоявшихся 3 ноябряhttp://world.fakty.ua/360 545.

Трамп о своем решении объявил, как обычно, в Twitter. «Недавнее заявление Криса Кребса о защищенности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и фальсификации», — написал президент. При этом он в очередной раз не привел фактов, которые подтверждали бы эти серьезные обвинения. Трамп отметил, что отставка Кребса «вступает в силу незамедлительно».

12 ноября Правительственный совет по координации избирательной инфраструктуры (GCC), CISA и ряд других ведомств, отвечавших за безопасность выборов, сделали совместное заявление, в котором подчеркнули: «Выборы 3 ноября были самыми безопасными за всю историю США». Комментируя свою отставку, Кребс отметил: «Мы все сделали правильно». Он добавил, что для него было честью руководить работой CISA.

Отставка Кребса доказала в очередной раз тот факт, что Трамп не намерен признавать свое поражение. В воскресенье, 15 ноября, показалось, что он наконец смирился с результатами выборов. Он впервые в одном из своих твитов, говоря о Джо Байдене, употребил слово «победил».

Как только американские СМИ ухватились за эту формулировку и сообщили, что Трамп назвал Байдена победителем выборов, последовал новый гневный твит, в котором пока еще хозяин Белого дома заявил, что его соперник обязан своей победой массовым фальсификациям.

«Никаких наблюдателей, занесение голосов в таблицы частной компанией Dominion, имеющей радикально левую направленность и дурную репутацию. У этой компании было никчемное оборудование, которое не смогло сработать в Техасе (где я выиграл с большим преимуществом!). СМИ, замалчивающие факты и распространяющие фейки, и многое другое!» — написал Трамп.

Twitter пометил этот твит президента США фразой: «Это сообщение о фальсификациях на выборах является спорным».

Трамп и ранее обвинял Dominion в том, что программное обеспечение компании якобы позволило демократам удалить данные о 2,7 миллиона голосов, отданных в его поддержку.

Напомним, что 3 ноября американцы выбирали не только нового президента, но и новый состав обеих палат Конгресса США. На данный момент абсолютна ясна ситуация только в Палате представителей. Там демократы получили 219 мест, что обеспечивает им контроль над нижней палатой Конгресса. В Сенате республиканцы пока впереди. Из 100 мест у них имеется 50, у демократов — 48. Республиканцам достаточно получить еще одно, чтобы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса. Однако, если оставшиеся два места получат демократы, то возникнет крайне необычная ситуация — равное число сенаторов от каждой из двух партий! Согласно законодательству в таком случае решающий голос может внести вице-президент США. Этот пост 20 января должна занять Камала Харрис, член Демократической партии. Это позволит демократам сосредоточить в своих руках не только исполнительную, но и законодательную власть в стране.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трамп пытается изо всех сил перевести борьбу за Белый дом из электоральной плоскости в юридическую. Он подает апелляции, чтобы довести разбирательство до Верховного суда, где у него преимущество — 6 консервативных судей против трех либеральных.

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