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Самый сильный в году ураган "Йота" уничтожил остров Провиденсия, есть погибшие и пропавшие без вести

4:05 18 ноября 2020
Остров Провиденсия

Трицатый, и самый разрушительный в текущем году в Атлантике ураган «Йота» обрушился на колумбийский остров Провиденсия, где проживали 6 тысяч человек, и уничтожил на нем 80% жилищного фонда.

Также стихия убила двух людей, еще один человек считается пропавшим без вести, сообщил министр жилищного строительства, городского и территориального развития Колумбии Йонатан Малагон, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, <…> почти 80% домов полностью разрушены, 20% - частично», — заявил Малагон, чье выступление транслировалось в Twitter администрации президента Колумбии.

Министр добавил, что все дома будут восстановлены до 2022 года.

Остров Провиденсия расположен в юго-западной части Карибского моря. Население составляет около 6 тыс. человек.

Напоминм, что поздно вечером в понедельник (утро вторника в Киеве) ураган четвертой категории «Йота» обрушился на карибское побережье Никарагуа. Удар стихии причинил материальный ущерб, оставив без водо- и электроснабжения десятки тысяч человек, однако сведений о жертвах среди населения не поступало. На пути к границе с Гондурасом ураган ослаб до уровня тропического шторма.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе мощный тропический шторм «Эта» обрушился на побережье американского штата Флорида. Ураган принес с собой сильные осадки, вызвавшие наводнения на юге штата. Городские улицы затопило.

Фото: iz.ru

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