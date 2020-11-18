Обама объяснил, почему Россию нельзя считать супердержавой

Во вторник начались продажи мемуаров 44-го президента США Барака Обамы под названием «Земля обетованная» (A Promised Land), в которых он рассказывает о многих моментах своей работы на посту главы государства, в том числе дает оценку путинской России, которую покойный сенатор Джон Маккейн называл «бензоколонкой, пытающаяся выдать себя за страну».

По мнению Барака Обамы, РФ больше не обладает статусом сверхдержавы, пишет ТАСС.

В частности, экс-президент США полагает, что России не достаёт союзников, а также военных баз.

«России при ядерном арсенале … не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединённым Штатам проецировать свою военную мощь во всём мире», — пишет Обама.

Кроме того, он отметил зависимость РФ от экспорта углеводородов и вооружений, а также указал, что в период его президентства российская экономика уступала экономикам Италии, Канады и Бразилии.

«Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», — добавил он.

Также политик обратил внимание на отмеченные в ряде исследований высокий уровень коррупции и низкую продолжительность жизни мужчин в стране.

По мнению Обамы, РФ по многим направлениям настроена против США, что выражается в блокировании Россией американских инициатив в Совбезе ООН. Кроме того, по его словам, об этом говорит «активизация усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния» Москвы.

Говоря о российском лидере Владимире Путине, 44-й президент США отметил, что тот напомнил ему «воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые раньше управляли Чикаго».

Американский стартовый тираж составляет 3 миллиона экземпляров. Издательство Penguin Random House заплатило автору в 2017 году аванс в размере $ 65 миллионов. В эту сумму входит и аванс за книгу Мишель Обамы «Becoming. Моя история» — она была издана ещё в 2018 году, переведена на многие языки и продана в количестве более 10 миллионов экземпляров.

Книга объёмом 768 страниц, выходит в свет одновременно в разных странах. Как написала на днях «Нью-Йорк таймс», её можно будет купить на 19 языках, среди которых испанский, португальский, финский, румынский и китайский. Переводы ещё на шести языках пока находятся в работе. Первоначальный спрос на книгу столь велик, что издательство Penguin Random House, заказало печать полутора миллионов экземпляров в Германии с последующей доставкой этого тиража через океан на грузовых судах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько лет назад Барак Обама в интервью известному американскому журналу Atlantic заявил, что уверен в том, что Путин понимает, что Россия значительно сдала свои позиции в мире, и во многом это произошло из-за его провальной политики, в том числе и агрессии против Украины.

Фото: РБК, Радио Свобода

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