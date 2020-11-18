"Виноват иммунитет": еще один медик подхватил COVID-19 после прививки хваленой российской вакциной

В Российской Федерации зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом людей после первой прививки препаратом «Спутник V», который ранее не смог защитить трех медиков из Алтайского края.

В этот раз речь идет о медике из Ульяновской области, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что медик заразился коронавирусом через семь дней после первой прививки.

В ведомстве считают, что это произошло из-за несформировавшегося иммунитета. В частности, антитела к вирусу у человека, привитого двухкомпонентной вакциной «Спутник V», формируются в течение нескольких недель. Через три недели после введения второй дозы препарата организм становится защищенным от коронавирусной инфекции, напомнили в министерстве.

«Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел», — уточнили в Минздраве.

Напомним, что Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка КИ, призвала Министерство здравоохранения России отложить государственную регистрацию вакцины, разработанной в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В обращении отмечалось, что это новая вакцина, которая пока что не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на наличие вакцины, многие люди из окружения президента РФ Владимира Путина не могут считать себя в безопасности перед COVID-19, а сам он продолжает управлять страной из бункера, куда нет доступа у большого количества посетителей.

Фото: Рамблер-медик

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