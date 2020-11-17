Сестер Елизаветы II поместили в приют для умственно отсталых: открылась шокирующая тайна королевской семьи

Одной из самых обсуждаемых телепремьер ноября в мире стал четвертый сезон сериала «Корона», снятый американской стриминговой компанией Netflix. Это проект успел стать культовым. В нем с первого сезона рассказывается история британской королевы Елизаветы II и ее семьи.

В четвертом сезоне показаны 80-е годы XX века. Это был один из самых сложных периодов в современной британской истории. Страна переживала серьезный экономический и политический кризис. Правительство возглавляла Маргарет Тэтчер, которую не любили очень многие подданные Ее Величества. Это было также время, когда принц Чарльз познакомился с Дианой Спенсер и женился на ней.

Все это нашло свое отражение в четвертом сезоне «Короны», заставляя зрителей, историков, критиков ожесточенно спорить о том, насколько авторы сериала правдиво передают реальные события.

В одной из серий упоминаются двоюродные сестры Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон (на фото в заголовке). Для подавляющего большинства зрителей эти имена совершенно ничего не говорят. Многие даже решили, что это вымышленные персонажи. Однако кузины королевы жили на самом деле. Их трагическая история — один из самых тщательно скрываемых секретов британской королевской семьи!

Французское издание Le Figaro опубликовало статью «Помещенные в психиатрическую больницу кузины королевы Елизаветы II, или тяжелая тайна Боуз-Лайон», которая приоткрывает завесу этой мрачной тайны. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой интересной публикации.

«Умственно отсталых двоюродных сестер Елизаветы II вычеркнули из истории Виндзоров и оставили умирать после долгих лет изоляции в психиатрической больнице на юге Лондона.

Если вы введете их имена в Google, то вряд ли найдете малейшее упоминание о Нериссе и Кэтрин Боуз-Лайон, племянницах королевы-матери и двоюродных сестрах Елизаветы II и принцессы Маргарет. Разве что несколько статей, датируемых 2011 годом, когда вышел документальный фильм, посвященный их жизни. И тому есть веская причина: судьба дочерей Джона Герберта Боуз-Лайона долгое время оставалась тщательно хранимой тайной британской монархии. И вот теперь благодаря четвертому сезону сериала «Корона» об этом секрете вспомнили.

Нерисса родилась 17 февраля 1919 года, Кэтрин — 4 июля 1926 года. Они появились на свет в результате брака аристократов Джона Боуз-Лайона, брата королевы-матери, и Фенеллы Хепберн-Стюарт-Форбс-Трефузис, также как еще три их сестры, одна из которых впоследствии стала принцессой Дании Анной, выйдя второй раз замуж. Пять сестер почти не знали своего отца, так как он скончался в 1930 году от пневмонии.

К сожалению, Нерисса и Кэтрин страдали психическими расстройствами в ту эпоху, когда даже малейшая инвалидность считалась табу. «Говорили, что если у вас есть ребенок с отклонениями, мешающими развитию или обучению, то в вашей семье что-то не так, что-то подозрительное», — объяснял Ян Уолмсли, профессор Открытого университета, в документальном фильме 2011 года. И это было последнее, чего хотелось королевской семье в то время (40-е и 50-е годы), когда Елизавета собиралась взойти на трон в возрасте всего 25 лет.

И вот в 1941 году двух сестер отправили в Королевский приют для умственно отсталых людей в Эрлсвуде, к югу от Лондона. С тех пор об их существовании нигде не упоминалось. В книге британского генеалогического издательства Burke's Peerage, где подробно описывались генеалогия, биографии и титулы британской аристократии, их даже объявили мертвыми. Персонал Королевского приюта для умственно отсталых в Эрлсвуде прекрасно знал, что Нерисса и Кэтрин — близкие родственники Елизаветы, будущей королевы Англии. Но секрет все равно не был раскрыт.

Организовала ли исчезновение сестер королевская семья? Это остается тайной по сей день. Хотя в одном из эпизодов «Короны» делается предположение, что королева и ее мать знали о психическом состоянии Нериссы и Кэтрин, в 1996 году одна из британских газет утверждала, что на самом деле они даже не догадывались об их существовании. В любом случае, как пишет теперь The Sun, Елизавета II и ее мать, Елизавета Боуз-Лайон, регулярно отправляли кому-то деньги по случаю Рождества и в дни рождения двух сестер.

СМИ между тем ничего не слышали о них до середины 80-х годов. Первые упоминания появились вскоре после смерти Нериссы в 1986 году в возрасте 66 лет. Кэтрин ушла из жизни в 2014 году в возрасте 85 лет при полном соблюдении тайны.

В 2011 году документальный фильм британского телеканала Channel4 приоткрыл завесу над печальной и необычной судьбой сестер Боуз-Лайон. Опрошенные медсестры утверждали, что, насколько им известно, никто никогда не присылал Нериссе и Кэтрин подарки или даже поздравительные открытки. И это несмотря на то, что их тетя, королева-мать, являлась покровительницей Royal Mencap Society (благотворительной организации для умственно отсталых).

Когда Нерисса умерла в 1986 году, на похороны не приехал никто из родственников. На ее могиле была установлена только пластиковая табличка с серийным номером, до тех пор, пока о ее существовании не узнали СМИ. После этого «Фирма» (так называют в Британии королевскую семью) сочла нужным поставить более подходящее надгробие. Но Кэтрин, тогда еще живую, никто так и не навещал.

Это были две очень милые сестры. Они не могли связно говорить, но показывали пальцами и издавали звуки, и те, кто с ними общался постоянно, могли понять, что они пытались сказать. Сегодня, вероятно, ими бы занялся специалист по речи и коммуникации, и они смогли бы общаться намного лучше. «Они понимали намного больше, чем все думали», — заявила бывшая медсестра приюта в Эрлсвуде Онель Брейтуэйт в документальном фильме.

Королевский приют в Эрлсвуде окончательно закрылся в 1997 году. Как отмечает Daily Mail, по крайней мере одна бывшая медсестра утверждала, что пациенты там подвергались жестокому обращению. После закрытия приюта Кэтрин отправили в частную клинику в графстве Суррей. Там ее тоже ни разу не навестил ни один из членов королевской семьи".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Segolene Forgar / LeFigaro)

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