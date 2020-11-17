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Мир

Война в Карабахе могла закончиться еще в октябре, но Пашинян не захотел сдаваться, — признание Путина

20:19 17 ноября 2020
путин

Российский президент Владимир Путин приписывает себе в заслуги прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Как сообщает РИА, при этом Путин утверждает, что войну можно было закончить еще 20 октября. Об этом российский президент заявил, выступая в эфире РосТВ.

«19−20 октября состоялась серия телефонных переговоров как с президентом (Азербайджана) Алиевым, так и с премьер-министром (Армении) Пашиняном… В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша», — рассказал Путин.

Российский президент признался, что для него стала сюрпризом «неподатливость» Армении: «Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха».

Напомним, трехстороннее заявление, урегулировавшее конфликт в Нагорном Карабахе, Армения, Азербайджан и Россия подписали только 9 ноября. Баку заявил о своей победе. В Ереване документ воспринимается как унизительный.

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