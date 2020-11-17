Президентские выборы в Молдове: Додон отказался признать свое поражение

В воскресенье, 15 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. В него прошли действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду. Додон шел как независимый кандидат, ратующий за сближение с Россией. Санду является лидером проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS).

Она набрала больше всех голосов в первом туре, а во втором и вовсе установила абсолютный национальный рекорд. По данным социологической компании iData, Санду поддержали 943 тысячи 486 избирателей, что составляет 57,75% от числа проголосовавших. Предыдущий рекорд был установлен в 1996 году Петром Лучинским — 919 тысяч 800 голосов.

Убедительную победу Санду обеспечили центральные районы Молдовы и Кишинев, где проживает большое количество избирателей. Кроме того, важную роль сыграли граждане Молдовы, вынужденные работать за рубежом. Это почти 50% работоспособного населения страны. На избирательные участки, открытые за границей (в основном Румыния, Германия, Польша, Украина), пришли 262 тысячи молдавских избирателей, и 93% из них поддержали Санду.

За Додона голосовали в основном жители сельских районов на севере и юге республики, а также в Гагаузской автономии и Приднестровье. Его поддержали и те избиратели, которые работают в России. Додон набрал 42,25% голосов. При этом он отказался признать свое поражение.

«Я предварительно поздравляю своего оппонента Майю Санду с победой. Подчеркиваю — предварительно. Наш избирательный штаб зарегистрировал огромное количество нарушений, случаев блокирования права голоса жителей Приднестровья, организованного подвоза избирателей на участках в странах Европы, агитации в пользу Майи Санду со стороны лидеров западных стран. Мы получили сотни и тысячи обращений граждан. И я обязан защищать голос избирателей», — заявил Додон 16 ноября на пресс-конференции.

Он намерен обратиться в суд, в Центризбирком и Конституционный суд. «Если эти органы подтвердят результаты выборов, мы поставим точку и пойдем дальше», — подчеркнул Додон. Согласитесь, ситуация очень напоминает то, что происходит в США после президентских выборов 3 ноября.

Согласно законодательству Молдовы, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. У Додона он истекает 23 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис стали первыми среди зарубежных лидеров, кто поздравил Майю Санду с победой. Зеленский в социальных сетях выразил уверенность в «дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов».

Йоханнис отметил, что с избранием Санду «граждане Молдовы выбрали продолжение европейского и демократического пути, путь прогресса». «Румыния будет рядом с Молдовой в реальных усилиях по модернизации, демократизации и сближению с ЕС», — пообещал он.

Интересно, что президент России Владимир Путин также поздравил Майю Санду с избранием на пост главы государства. «Майя Санду говорила о том, что она будет работать именно в интересах молдавского народа. Мы уверены, что в интересах молдавского народа — выстраивание добрых тесных отношений сотрудничества и взаимодействие во всех областях с нашей страной — Российской Федерацией», — процитировал Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, что Майя Санду уже сделала заявление о необходимости построения дружеских отношений с Украиной. По ее словам, диалог продолжится также с Россией и США.

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