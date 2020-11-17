Родовое проклятие в действии: 19-летняя наследница аристократов и пивоваров Гиннессов утонула в бассейне

Семья британских и ирландских аристократов и потомков пивоваров Гиннессов сообщила о гибели 19-летней Онор Улот — старшей дочери бывшего заместителя главного редактора британского журнала Country Life Руперта Улота и леди Луизы Джейнс Гиннесс, дочери Бенджамина Гиннесса, третьего графа Айви.

Как пишет издание People, девушка утонула в бассейне во время семейной вечеринки в доме Гиннессов в Чичестере (британское графство Сассекс). Инцидент случился еще 31 июля. Онор, лежавшую на дне бассейна и не подающую признаков жизни, заметил ее 15-летний брат Руфус. Он поднял тревогу, вытащил сестру и попытался сделать ей искусственное дыхание. Девушку в бессознательном состоянии доставили в больницу. У нее было сломано плечо и, в результате нехватки кислорода, серьезно поврежден головной мозг. 6 августа она скончалась.

На этой неделе смерть Онор была признана следователями «трагическим несчастным случаем». Предполагают, что она поскользнулась и ударилась головой. Студентка Оксфордского университета Брукса при этом не употребляла алкоголь.

Органы мисс Улот по ее желанию были переданы для трансплантации нуждающимся. Как заявила семья, это помогло спасти жизни четырех человек.

Семейное состояние Гиннессов оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов. Клан давно преследуют несчастья — так что теперь СМИ снова заговорили о «проклятии Гиннессов».

Основатель знаменитой пивоваренного компании «Guinness» Артур Гиннесс, который скончался в 1803 году, имел 21 ребенка. Десять из них умерли, не дожив до зрелого возраста.

Уолтер Гиннесс, барон Мойн, занимавший пост британского министра по делам Ближнего Востока, был убит в Каире террористами в 1944 году.

Сын аристократки Уны Гиннес, леди Оранмор, Тара Браун погиб в результате автокатастрофы в 1966 году. Его смерть вдохновила участников группы «Битлз» на создание песни A Day In The Life.

Леди Генриетта Гиннесс покончила с собой в 1978 году, прыгнув с моста. В этом же году в автокатастрофе погиб Питер Гиннесс.

Многие члены семьи испытывали проблемы с душевным здоровьем и становились алкоголиками — в том числе дедушка Онор — граф Айви Бенджамин Гиннесс, который спился к концу жизни.

Бенджамин Гиннесс был председателем «Guinness» с 1962 по 1986 год, а ее президентом — до самой своей смерти в 1992 году. Он стал последним из Гиннессов председателем правления компании. С 1992 года семья Гиннесс не участвует напрямую в управлении компанией, хотя сохраняет в ней финансовый интерес.

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