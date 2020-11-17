Самого дорогого в мире голубя продали на аукционе за 1,9 миллиона долларов

На аукционе в Бельгии голубя, который многократно побеждал в голубиных гонках, продали на интернет-аукционе PIPA за рекордные 1,2 миллиона евро (почти 1,9 миллиона долларов). Как сообщает издание The Brussels Times, таким образом он стал самым дорогим голубем в мире.

Двухлетнюю птицу женского пола по кличке Нью Ким (дочь чемпиона по имени Ким) выставил на продажу вышедший на пенсию 76-летний заводчик и тренер голубей Гастон Ван Де Вувер. Он решил распродать всех своих 400 голубей. «Новая Ким» — жемчужина его коллекции. У голубицы даже имеется личный телохранитель, охраняющий ее в период смены владельца.

Новым ее хозяином стал анонимный покупатель из Китая. Этот же покупатель в прошлом году приобрел пятилетнего голубя по кличке Армандо. Он пошел с молотка за рекордные на тот момент 1,25 миллиона евро. Главной задачей чемпиона стало не участие в соревнованиях, а воспроизведение талантливого потомства.



Фото PIPA

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