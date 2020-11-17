Парень в 18 лет неожиданно обнаружил у себя женские половые органы и забеременел

Майки Чэнел, проживающий в американском городе Бостон, родился, как считали родители и врачи, обычным мальчиком — с развитыми мужскими гениталиями. Однако, как пишет издание Daily Star, Майки всегда чувствовал, что с ним что-то не так. Его с детства интересовали женская одежда и аксессуары. В возрасте 13 лет он объявил себя геем. Однако позже стал задумываться над тем, что он, вероятно, трансгендер, и ему нужно официально сменить пол.

В возрасте 18 лет он лишь случайно узнал правду. Юноша проходил рутинное медицинское обследование и пожаловался врачам, что испытывает странное ощущение после мочеиспускания и секса. После этого его отправили на УЗИ мочевого тракта. Пораженные медики сообщили Майки, что у него имеется еще один, скрытый от глаз набор половых органов — женский. Он включает шейку матки, матку, яичники и фаллопиевые трубы. «Они сказали мне, что я могу забеременеть, если захочу», — говорит парень.

«Поначалу я подумал, что это шутка. Я даже не знал, что такое бывает. Испытывал нечто в духе: „Ха-ха, где тут у вас скрытая камера?“. А потом они показали мне матку на экране… Я никогда не чувствовал себя мальчиком. Я был довольно женоподобным и никогда по-настоящему не проходил через „мальчишеское половое созревание“. У меня лишь немного волос на лице. И всегда было женственное тело — с бедрами и ягодицами», — рассказывает Чэнел.

Ему поставили диагноз — синдром персистирующих мюллеровых протоков. Это состояние, при котором организме имеются внешние мужские органы и внутренние женские.

Врачи порекомендовали Майки срочно сделать гистерэктомию — операцию по удалению матки. Люди с указанным синдромом имеют склонность к образованию злокачественных опухолей. Этот риск значительно снижается, если удалить матку. При этом, как оказалось, что в качестве мужчины Майки бесплоден, а вот яичники у него функционируют нормально.

«Я был пару недель в состоянии шока, а затем осознал, что не смогу иметь ребенка, если не выношу его сам — причем как можно скорее. Я всегда хотел быть родителем. Маленьким я часто играл в куклы и всегда хотел детей. Поэтому я решил — сейчас или никогда, я должен попытаться забеременеть», — говорит парень-девушка.

Чэнел прошел несколько процедур, включая ICSI (инрацитоплазматическую инъекцию сперматозоила) — при этом сперматозоид вводится непосредственно в яйцеклетку. Три оплодотворенные яйцеклетки ввели в фаллопиевы трубы Майки через брюшную полость, поскольку у него отсутствует вагинальное отверстие.

Теперь он на четвертом месяце беременности. «Мне сказали, что шансы на успех составляют лишь 20%. Но оно сработало. Я так шокирован, но я счастлив. Не дождусь, когда стану родителем. И все больше чувствую себя женщиной», — говорит Чэнел.

Фото Mikey Chanel

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