Родившему ребенка трансгендерному мужчине суд запретил называться его отцом

Трансгендерный мужчина Фредди Макконнелл проиграл в суде дело о признании его отцом собственного ребенка. Британский журналист Фредди родился женщиной, но в 2010 году, в возрасте 23 лет, осознал себя мужчиной. В апреле 2014 года Макконнел начал принимать гормоны. При этом он не стал удалять женские детородные органы, собираясь обзавестись потомством.

В 2018 году Макконелл, уже юридически будучи мужчиной, родил сына. Как пишет издание Metro, он настаивал на том, чтобы в свидетельстве о рождении его назвали отцом ребенка. Или хотя бы нейтральным словом «родитель». Однако по закону человек, родивший младенца, именуется матерью — вне зависимости от официального пола. И в просьбе Фредди было отказано.

Макконнел, считающий, что нарушено его право на частную жизнь, обратился в суд и проиграл дело. Он подавал ряд апелляций, но безуспешно. И вот теперь Верховный суд Великобритании оставил в силе решение предыдущих инстанций. Так что Фредди все же придется остаться матерью.



Фото ITV/Rex/Shutterstock



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